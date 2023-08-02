Россиянин Александр Шевченко сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:30 мск. Корда — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Себастьян проведет первый матч после Уимблдона, на котором он уже в первом круге сенсационно проиграл чеху Иржи Веселы.

Провал американца на британском мэйджоре стал большим сюрпризом. Незадолго до этого он дошел до полуфинала в Лондоне, обыграв Дэна Эванса, Фрэнсиса Тиафо и Кэмерона Норри.

В начале сезона Корда почти не играл из-за травмы, полученной на Открытом чемпионате Австралии. При этом в Мельбурне он добрался до четвертьфинала — там он остановил Даниила Медведева и Хуберта Хуркача.

В прошлом году Корда вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Шевченко

Александр тем временем начал турнир с классной победы над Максимом Кресси.

Россиянину хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 7:6.

Для кого-то этот результат, возможно, стал сенсацией, но Шевченко всего лишь подтвердил, что американец находится, мягко говоря, не в лучшей форме.

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Во втором сете россиянин не смог подать на матч при счете 5:4, после чего отыграл три сетбола — один при 5:6, и еще два на тай-брейке.

В психологическом плане это очень важная победа для Шевченко, который снова подтвердил, что может добиваться результата и на грунте, и на харде.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 1.29, победу Шевченко букмекеры предлагают за 3.60.

На этот раз у российского теннисиста, скорее всего, будут настоящие проблемы. Корда все-таки действует гораздо разнообразнее, чем Кресси. Но при этом Шевченко вполне по силам избежать разгрома.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 2.01.