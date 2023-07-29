Американцы Тейлор Фриц и Джеффри Джон Вольф встретятся в полуфинале турнира в Атланте. Матч пройдет 29 июля, начало — в 22:00 мск. Фриц — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор впервые после «Ролан Гаррос» выиграл два матча подряд. И это хороший сигнал после абсолютно провальных выступлений на траве.

В пятницу американец одержал уверенную победу над Кэем Нисикори — 6:4, 6:2.

Как и ожидалось, опытный японец после большого перерыва пока не готов конкурировать с представителями первой десятки рейтинга.

Фриц шикарно действовал в геймах на собственной подаче, позволив сопернику взять лишь восемь очков. Без сомнений, это был его лучший матч за последние несколько месяцев.

Вольф

Джей-Джей третий раз в сезоне выиграл больше двух матчей подряд. В начале года он добрался до четвертого круна на Australian Open и до полуфинала в Далласе.

Как и Фриц, на этой неделе Вольф пока не отдал ни одного сета.

Все прогнозы на теннис

В четвертьфинале американский теннисист легко разобрался с немцем Домиником Кепфером — 6:2, 6:3.

Также стоит отметить его победу над Максимом Кресси — 7:6, 6:3.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.38, победу Вольфа букмекеры предлагают за 3.05.

Джей-Джей, конечно, будет сопротивляться, но вряд ли он сможет организовать сенсацию. Соперник наконец-то пришел в себя, поэтому будет тяжело.

Ставка — победа Фрица в двух сетах за 2.03.