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    Фриц снова выиграет в двух сетах?

    Фриц — Вольф. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Атланте 29 июля 2023 года

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    Тейлор Фриц
    Американцы Тейлор Фриц и Джеффри Джон Вольф встретятся в полуфинале турнира в Атланте. Матч пройдет 29 июля, начало — в 22:00 мск. Фриц — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 29 Июля 2023 года

    Фриц

    Тейлор впервые после «Ролан Гаррос» выиграл два матча подряд. И это хороший сигнал после абсолютно провальных выступлений на траве.

    В пятницу американец одержал уверенную победу над Кэем Нисикори — 6:4, 6:2.

    Как и ожидалось, опытный японец после большого перерыва пока не готов конкурировать с представителями первой десятки рейтинга.

    Фриц шикарно действовал в геймах на собственной подаче, позволив сопернику взять лишь восемь очков. Без сомнений, это был его лучший матч за последние несколько месяцев.

    Вольф

    Джей-Джей третий раз в сезоне выиграл больше двух матчей подряд. В начале года он добрался до четвертого круна на Australian Open и до полуфинала в Далласе.

    Как и Фриц, на этой неделе Вольф пока не отдал ни одного сета.

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    В четвертьфинале американский теннисист легко разобрался с немцем Домиником Кепфером — 6:2, 6:3.

    Также стоит отметить его победу над Максимом Кресси — 7:6, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.38, победу Вольфа букмекеры предлагают за 3.05.

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    Джей-Джей, конечно, будет сопротивляться, но вряд ли он сможет организовать сенсацию. Соперник наконец-то пришел в себя, поэтому будет тяжело.

    Ставка — победа Фрица в двух сетах за 2.03.

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    Фриц — Вольф: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на теннис. Фриц снова выиграет в двух сетах?
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