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    Котову хватит двух сетов для победы над Гертсом?

    Котов — Гертс. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Открытый чемпионат Франции 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Гертс
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против бельгийца Михаэля Гертса в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. Котов — Гертс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Квалификация. Мужчины 23 Мая 2023 года
    Павел Котов
  • Россия
    •  Павел Котов 11:00 Michael Geerts Michael Geerts
  • Ролан Гаррос. Квалификация. Мужчины
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    Котов

    Павлу пока никак не удается закрепиться в топ-100. В какой-то момент он поднялся на 96-е место, но прямо сейчас он 121-й в рейтинге ATP.

    В начале апреля Котов добрался до полуфинала на турнире в Марракеше. Пока что это его лучший результат в карьере на уровне основной сетки ATP.

    Россиянин выиграл у Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннела, после чего проиграл Александру Мюллеру.

    В Барселоне Котов прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. После победы над украинцем Алексеем Крутых его остановил Кэмерон Норри.

    На «Мастерсе» в Мадриде Павел попал в основу как лаки-лузер. Здесь ему не удалось пройти первый круг.

    Гертс

    Михаэлю пока остается только мечтать о результатах Котова. В текущем сезоне он до сих пор выиграл лишь два матча на грунте на уровне «челленджера».

    Гертс пытался пройти квалификацию в Барселоне, но сразу же проиграл представителю Казахстана Тимофею Скатову.

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    На харде бельгиец играл чуть лучше. Например, на «челленджере» в Лилле он добрался до полуфинала.

    Но серьезным соперником его точно нельзя назвать. К слову, Гертс пока не поднимался в рейтинге выше 212-го места.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 1.21, победу Гертса букмекеры предлагают за 4.20.

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    Сложно сказать, сможет ли Павел пробиться в основную сетку, но как минимум первый раунд он, скорее всего, пройдет. Результаты Гертса на грунте как-то совсем уж не впечатляют.

    Ставка — победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.

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    Котов — Гертс: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на теннис. Котову хватит двух сетов для победы над Гертсом?
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