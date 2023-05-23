Котов
Павлу пока никак не удается закрепиться в топ-100. В какой-то момент он поднялся на 96-е место, но прямо сейчас он 121-й в рейтинге ATP.
В начале апреля Котов добрался до полуфинала на турнире в Марракеше. Пока что это его лучший результат в карьере на уровне основной сетки ATP.
Россиянин выиграл у Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннела, после чего проиграл Александру Мюллеру.
В Барселоне Котов прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. После победы над украинцем Алексеем Крутых его остановил Кэмерон Норри.
На «Мастерсе» в Мадриде Павел попал в основу как лаки-лузер. Здесь ему не удалось пройти первый круг.
Гертс
Михаэлю пока остается только мечтать о результатах Котова. В текущем сезоне он до сих пор выиграл лишь два матча на грунте на уровне «челленджера».
Гертс пытался пройти квалификацию в Барселоне, но сразу же проиграл представителю Казахстана Тимофею Скатову.
На харде бельгиец играл чуть лучше. Например, на «челленджере» в Лилле он добрался до полуфинала.
Но серьезным соперником его точно нельзя назвать. К слову, Гертс пока не поднимался в рейтинге выше 212-го места.
Прогноз и ставка
На Котова в этом матче можно поставить за 1.21, победу Гертса букмекеры предлагают за 4.20.
Сложно сказать, сможет ли Павел пробиться в основную сетку, но как минимум первый раунд он, скорее всего, пройдет. Результаты Гертса на грунте как-то совсем уж не впечатляют.
Ставка — победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.