Россиянин Павел Котов сыграет против бельгийца Михаэля Гертса в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. Котов — Гертс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Павлу пока никак не удается закрепиться в топ-100. В какой-то момент он поднялся на 96-е место, но прямо сейчас он 121-й в рейтинге ATP.

В начале апреля Котов добрался до полуфинала на турнире в Марракеше. Пока что это его лучший результат в карьере на уровне основной сетки ATP.

Россиянин выиграл у Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннела, после чего проиграл Александру Мюллеру.

В Барселоне Котов прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. После победы над украинцем Алексеем Крутых его остановил Кэмерон Норри.

На «Мастерсе» в Мадриде Павел попал в основу как лаки-лузер. Здесь ему не удалось пройти первый круг.

Гертс

Михаэлю пока остается только мечтать о результатах Котова. В текущем сезоне он до сих пор выиграл лишь два матча на грунте на уровне «челленджера».

Гертс пытался пройти квалификацию в Барселоне, но сразу же проиграл представителю Казахстана Тимофею Скатову.

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На харде бельгиец играл чуть лучше. Например, на «челленджере» в Лилле он добрался до полуфинала.

Но серьезным соперником его точно нельзя назвать. К слову, Гертс пока не поднимался в рейтинге выше 212-го места.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 1.21, победу Гертса букмекеры предлагают за 4.20.

Сложно сказать, сможет ли Павел пробиться в основную сетку, но как минимум первый раунд он, скорее всего, пройдет. Результаты Гертса на грунте как-то совсем уж не впечатляют.

Ставка — победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.