Аргентинец Себастьян Баэс и итальянец Федерико Гайо встретятся в полуфинале «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:00 мск. Баэс — Гайо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Себастьян Баэс

Баэс в этом году испытывает большие сложности с достижением положительных результатов, но постепенно начинает приходить в нормальное свое состояние.

Сложно предположить, что произошло с аргентинцем, что он впал в такой игровой кризис. Но постепенно все налаживается, что не может не радовать.

На этом турнире его игра была далеко не безгрешной, но Себастьян справился и по делу вышел в четверку лучших.

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В игре против отлично проявляющего себя на этом турнире Гайо придется очень постараться, чтобы не позволить итальянцу пройти в финал.

Федерико Гайо

Гайо наконец-то начинает себя чувствовать так, как и должен был по прошлому сезону, но в прошлом году у него случился тотальный провал, который и отбросил итальянского теннисиста на задворки мужского тура.

Перед стартом этого сезона также была масса опасений за состояние итальянца, но с первых зимних месяцев он показал, что идет на поправку.

На родных кортах в Турине у него так и вовсе пока что получается лучший турнир в этом году, поскольку Гайо выиграл уже четыре матча подряд, обыграв в том числе и немца Отте в первом круге.

В матче против Баэса шансов на успех у него откровенно немного, но они все же есть. Нужно просто играть в тот теннис, который приносил успех итальянцу на протяжении этой недели.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баэса — 1.30, победа Гайо — 3.25.

Прогноз: Аргентинец по классу на голову сильнее, и сказка итальянца закончится на полуфинале.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.91.

Альтернативный прогноз: Игра не растянется на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.74.