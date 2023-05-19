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    Аргентинец остановит разогнавшегося итальянца?

    Баэс — Гайо. Прогноз, ставка (к.1.91) на матч полуфинала в Турине, 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Гайо
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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс и итальянец Федерико Гайо встретятся в полуфинале «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 19 мая, начало — в 16:00 мск. Баэс — Гайо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Себастьян Баэс

    Баэс в этом году испытывает большие сложности с достижением положительных результатов, но постепенно начинает приходить в нормальное свое состояние.

    Сложно предположить, что произошло с аргентинцем, что он впал в такой игровой кризис. Но постепенно все налаживается, что не может не радовать.

    На этом турнире его игра была далеко не безгрешной, но Себастьян справился и по делу вышел в четверку лучших.

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    В игре против отлично проявляющего себя на этом турнире Гайо придется очень постараться, чтобы не позволить итальянцу пройти в финал.

    Федерико Гайо

    Гайо наконец-то начинает себя чувствовать так, как и должен был по прошлому сезону, но в прошлом году у него случился тотальный провал, который и отбросил итальянского теннисиста на задворки мужского тура.

    Перед стартом этого сезона также была масса опасений за состояние итальянца, но с первых зимних месяцев он показал, что идет на поправку.

    На родных кортах в Турине у него так и вовсе пока что получается лучший турнир в этом году, поскольку Гайо выиграл уже четыре матча подряд, обыграв в том числе и немца Отте в первом круге.

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    В матче против Баэса шансов на успех у него откровенно немного, но они все же есть. Нужно просто играть в тот теннис, который приносил успех итальянцу на протяжении этой недели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баэса — 1.30, победа Гайо — 3.25.

    Прогноз: Аргентинец по классу на голову сильнее, и сказка итальянца закончится на полуфинале.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.91.

    Альтернативный прогноз: Игра не растянется на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.74.

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    Баэс — Гайо: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на теннис. Аргентинец остановит разогнавшегося итальянца?
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