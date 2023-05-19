Себастьян Баэс
Баэс в этом году испытывает большие сложности с достижением положительных результатов, но постепенно начинает приходить в нормальное свое состояние.
Сложно предположить, что произошло с аргентинцем, что он впал в такой игровой кризис. Но постепенно все налаживается, что не может не радовать.
На этом турнире его игра была далеко не безгрешной, но Себастьян справился и по делу вышел в четверку лучших.
В игре против отлично проявляющего себя на этом турнире Гайо придется очень постараться, чтобы не позволить итальянцу пройти в финал.
Федерико Гайо
Гайо наконец-то начинает себя чувствовать так, как и должен был по прошлому сезону, но в прошлом году у него случился тотальный провал, который и отбросил итальянского теннисиста на задворки мужского тура.
Перед стартом этого сезона также была масса опасений за состояние итальянца, но с первых зимних месяцев он показал, что идет на поправку.
На родных кортах в Турине у него так и вовсе пока что получается лучший турнир в этом году, поскольку Гайо выиграл уже четыре матча подряд, обыграв в том числе и немца Отте в первом круге.
В матче против Баэса шансов на успех у него откровенно немного, но они все же есть. Нужно просто играть в тот теннис, который приносил успех итальянцу на протяжении этой недели.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баэса — 1.30, победа Гайо — 3.25.
Прогноз: Аргентинец по классу на голову сильнее, и сказка итальянца закончится на полуфинале.
Ставка: Ф1 (-4) за 1.91.
Альтернативный прогноз: Игра не растянется на большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.74.