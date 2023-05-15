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    Бразильянка испытает проблемы с колумбийкой?

    Осорио Серрано — Аддад Майа. Прогноз, ставка (к. 1.74) на матч четвертого круга в Риме, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Осорио Серрано — Аддад Майа
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    Беатрис Аддад Майа
    Колумбийка Мария Осорио Серрано и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:30 мск. Осорио Серрано — Аддад Майа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мария Осорио Серрано

    Осорио Серрано постепенно начинает подбираться к элите женского тенниса, но пока что может делать это только на грунте.

    У неё есть хорошие связки при своей подаче, которыми она пользуется на постоянной основе. Иногда приходится принимать нестандартные решения, но это случается редко.

    На турнире в Риме она обыграла двух серьезных соперниц, которые были представлены в лице хорватки Петры Мартич и француженки Каролин Гарсии.

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    С таким настроение мощной игрой справа колумбийка может не только доставить серьезные проблемы Аддад Майя, но и обыграть её.

    Беатрис Аддад Майа

    Аддад Майа сама стабильность и практически никогда не проваливается. Удивительное качество для женского тенниса, но тем бразильянка и привлекательна.

    Ей стоит поработать над тактикой розыгрышей и тогда вообще цены не будет. В сложных и длинных розыгрышах бразильянка теряется и проигрывает очки.

    В Риме Беатрис обыграла не очень рейтинговых соперниц в лице Рузе и Линетт, но сил она потратила все равно достаточно.

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    В матче с Осорио Серрано нужно подключать дополнительные мощности, поскольку просто так её не возьмешь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильскую теннисистку в этом поединке: победа Осорио Серрано — 2.10, победа Аддад Майа — 1.74.

    Прогноз: Осорио Серрано выглядит весьма убедительно, но бразильянка опытнее и физически крепче.

    Ставка: П2 за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Колумбийка не сможет навязать борьбу.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.98.

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    Осорио Серрано — Аддад Майа: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Бразильянка испытает проблемы с колумбийкой?
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