Мария Осорио Серрано
Осорио Серрано постепенно начинает подбираться к элите женского тенниса, но пока что может делать это только на грунте.
У неё есть хорошие связки при своей подаче, которыми она пользуется на постоянной основе. Иногда приходится принимать нестандартные решения, но это случается редко.
На турнире в Риме она обыграла двух серьезных соперниц, которые были представлены в лице хорватки Петры Мартич и француженки Каролин Гарсии.
С таким настроение мощной игрой справа колумбийка может не только доставить серьезные проблемы Аддад Майя, но и обыграть её.
Беатрис Аддад Майа
Аддад Майа сама стабильность и практически никогда не проваливается. Удивительное качество для женского тенниса, но тем бразильянка и привлекательна.
Ей стоит поработать над тактикой розыгрышей и тогда вообще цены не будет. В сложных и длинных розыгрышах бразильянка теряется и проигрывает очки.
В Риме Беатрис обыграла не очень рейтинговых соперниц в лице Рузе и Линетт, но сил она потратила все равно достаточно.
В матче с Осорио Серрано нужно подключать дополнительные мощности, поскольку просто так её не возьмешь.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бразильскую теннисистку в этом поединке: победа Осорио Серрано — 2.10, победа Аддад Майа — 1.74.
Прогноз: Осорио Серрано выглядит весьма убедительно, но бразильянка опытнее и физически крепче.
Ставка: П2 за 1.74.
Альтернативный прогноз: Колумбийка не сможет навязать борьбу.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.98.