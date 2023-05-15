Колумбийка Мария Осорио Серрано и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:30 мск. Осорио Серрано — Аддад Майа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария Осорио Серрано

Осорио Серрано постепенно начинает подбираться к элите женского тенниса, но пока что может делать это только на грунте.

У неё есть хорошие связки при своей подаче, которыми она пользуется на постоянной основе. Иногда приходится принимать нестандартные решения, но это случается редко.

На турнире в Риме она обыграла двух серьезных соперниц, которые были представлены в лице хорватки Петры Мартич и француженки Каролин Гарсии.

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С таким настроение мощной игрой справа колумбийка может не только доставить серьезные проблемы Аддад Майя, но и обыграть её.

Беатрис Аддад Майа

Аддад Майа сама стабильность и практически никогда не проваливается. Удивительное качество для женского тенниса, но тем бразильянка и привлекательна.

Ей стоит поработать над тактикой розыгрышей и тогда вообще цены не будет. В сложных и длинных розыгрышах бразильянка теряется и проигрывает очки.

В Риме Беатрис обыграла не очень рейтинговых соперниц в лице Рузе и Линетт, но сил она потратила все равно достаточно.

В матче с Осорио Серрано нужно подключать дополнительные мощности, поскольку просто так её не возьмешь.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бразильскую теннисистку в этом поединке: победа Осорио Серрано — 2.10, победа Аддад Майа — 1.74.

Прогноз: Осорио Серрано выглядит весьма убедительно, но бразильянка опытнее и физически крепче.

Ставка: П2 за 1.74.

Альтернативный прогноз: Колумбийка не сможет навязать борьбу.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.98.