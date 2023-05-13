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    У Рублева на этот раз будут проблемы в игре против Молчана?

    Рублев — Молчан. Прогноз (к. 2.16) и ставки на «Мастерс» в Риме 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Молчан
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против словака Алекса Молчана во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Молчан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2023 года

    Рублев

    Андрей на прошлой неделе вместе с Кареном Хачановым выиграл «Мастерс» в Мадриде в парном разряде.

    В одиночке Рублев выступил не так удачно. В четвертом раунде он проиграл...Хачанову. Бывает и такое.

    Перед этим россиянин одержал победы над швейцарцем Стэном Вавринкой и японцем Есихито Нисиокой.

    В прошлом году Рублев провалил римский «Мастерс», сразу же проиграв сербу Филипу Краиновиу.

    В текущем сезоне Андрей выиграл 10 из 12 матчей на грунте.

    Молчан

    У Алекса тем временем в первом круге был тяжелейший матч против Стефано Наполитано.

    И словаку надо призадуматься — он смог дожать 555-ю ракетку мира только на решающем тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    В Мадриде 25-летний теннисист после победы над китайцем Ибином У проиграл Нисиоке.

    Правда, был у Молчана и один достойный турнир. В апреле он дошел до полуфинала в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Рублева букмекеры предлагают за 4.75.

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    Три недели назад Андрей спокойно разобрался со словаком в Баня-Луке — 6:2, 6:4.

    Скорее всего, предстоящий матч будет не таким простым. Вряд ли Рублев сходу сможет показать свой лучший теннис.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Рублев — Молчан: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. У Рублева на этот раз будут проблемы в игре против Молчана?
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