Россиянин Андрей Рублев сыграет против словака Алекса Молчана во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Молчан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Андрей на прошлой неделе вместе с Кареном Хачановым выиграл «Мастерс» в Мадриде в парном разряде.

В одиночке Рублев выступил не так удачно. В четвертом раунде он проиграл...Хачанову. Бывает и такое.

Перед этим россиянин одержал победы над швейцарцем Стэном Вавринкой и японцем Есихито Нисиокой.

В прошлом году Рублев провалил римский «Мастерс», сразу же проиграв сербу Филипу Краиновиу.

В текущем сезоне Андрей выиграл 10 из 12 матчей на грунте.

Молчан

У Алекса тем временем в первом круге был тяжелейший матч против Стефано Наполитано.

И словаку надо призадуматься — он смог дожать 555-ю ракетку мира только на решающем тай-брейке.

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В Мадриде 25-летний теннисист после победы над китайцем Ибином У проиграл Нисиоке.

Правда, был у Молчана и один достойный турнир. В апреле он дошел до полуфинала в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Рублева букмекеры предлагают за 4.75.

Три недели назад Андрей спокойно разобрался со словаком в Баня-Луке — 6:2, 6:4.

Скорее всего, предстоящий матч будет не таким простым. Вряд ли Рублев сходу сможет показать свой лучший теннис.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.