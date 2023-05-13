Рублев
Андрей на прошлой неделе вместе с Кареном Хачановым выиграл «Мастерс» в Мадриде в парном разряде.
В одиночке Рублев выступил не так удачно. В четвертом раунде он проиграл...Хачанову. Бывает и такое.
Перед этим россиянин одержал победы над швейцарцем Стэном Вавринкой и японцем Есихито Нисиокой.
В прошлом году Рублев провалил римский «Мастерс», сразу же проиграв сербу Филипу Краиновиу.
В текущем сезоне Андрей выиграл 10 из 12 матчей на грунте.
Молчан
У Алекса тем временем в первом круге был тяжелейший матч против Стефано Наполитано.
И словаку надо призадуматься — он смог дожать 555-ю ракетку мира только на решающем тай-брейке.
В Мадриде 25-летний теннисист после победы над китайцем Ибином У проиграл Нисиоке.
Правда, был у Молчана и один достойный турнир. В апреле он дошел до полуфинала в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
Прогноз и ставка
На Рублева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Рублева букмекеры предлагают за 4.75.
Три недели назад Андрей спокойно разобрался со словаком в Баня-Луке — 6:2, 6:4.
Скорее всего, предстоящий матч будет не таким простым. Вряд ли Рублев сходу сможет показать свой лучший теннис.
Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.