Американец Брендон Холт и эквадорец Эмилио Гомес встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Холт — Гомес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брендон Холт

Американский игрок в этом сезоне уже все доказал, как он умеет играть на харде. Можно не сомневаться, что и на турнире в Пусане Холт покажет достойный теннис.

Брендон отлично прибавил по равнению с прошлым сезоном и это проявляется во всем, что мы видим.

Пока что лучшим достижением по сезону является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии, где Холт знатно помучил Баутиста-Агута.

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Похожая история может повториться и в матче с Харрисом, хотя южноафриканский спортсмен очень сильно сдал после травм и может даже проиграть без сопротивления.

Эмилио Гомес

Гомес умеет играть в теннис очень хорошо, но, преимущественно, на другом покрытии, а не на том, которые будет в южнокорейском городе.

По сезону у Гомеса есть достижения в виде не очень примечательных грунтовых «челленджеров». А вот на харде все пока что очень грустно.

В скорости и динамике ударов он уступает Холту, но постарается взять вверх из-за своего вязкого тенниса, который он попытается предложить американцу.

Расклады сил н ев пользу эквадорца, но при должном старании и давлении на Брендона удача вполне может ему улыбнуться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят американского теннисиста в этом поединке: победа Холта — 1.71, победа Гомеса — 2.05.

Прогноз: Гомес неичего не смодет противопоставить Холту на синтетике.

Ставка: П1 за 1.71.

Альтернативный прогноз: Гомесу не достанется ни одного сета в этом матче.

Альтернативная ставка: «Счет по сетам 2:0» с коэффициентом 2.87.