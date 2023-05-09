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    Гомес может оказать сопротивление на харде?

    Холт — Гомес. Прогноз, ставка (к. 1.71) на матч первого круга в Пусане, 09 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Холт — Гомес
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    Эмилио Гомес
    Американец Брендон Холт и эквадорец Эмилио Гомес встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Холт — Гомес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брендон Холт

    Американский игрок в этом сезоне уже все доказал, как он умеет играть на харде. Можно не сомневаться, что и на турнире в Пусане Холт покажет достойный теннис.

    Брендон отлично прибавил по равнению с прошлым сезоном и это проявляется во всем, что мы видим.

    Пока что лучшим достижением по сезону является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии, где Холт знатно помучил Баутиста-Агута.

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    Похожая история может повториться и в матче с Харрисом, хотя южноафриканский спортсмен очень сильно сдал после травм и может даже проиграть без сопротивления.

    Эмилио Гомес

    Гомес умеет играть в теннис очень хорошо, но, преимущественно, на другом покрытии, а не на том, которые будет в южнокорейском городе.

    По сезону у Гомеса есть достижения в виде не очень примечательных грунтовых «челленджеров». А вот на харде все пока что очень грустно.

    В скорости и динамике ударов он уступает Холту, но постарается взять вверх из-за своего вязкого тенниса, который он попытается предложить американцу.

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    Расклады сил н ев пользу эквадорца, но при должном старании и давлении на Брендона удача вполне может ему улыбнуться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят американского теннисиста в этом поединке: победа Холта — 1.71, победа Гомеса — 2.05.

    Прогноз: Гомес неичего не смодет противопоставить Холту на синтетике.

    Ставка: П1 за 1.71.

    Альтернативный прогноз: Гомесу не достанется ни одного сета в этом матче.

    Альтернативная ставка: «Счет по сетам 2:0» с коэффициентом 2.87.

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    Холт — Гомес: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Гомес может оказать сопротивление на харде?
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