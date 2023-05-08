Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против португальца Жуана Соузы в первом раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 15:30 мск. Соуза — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соуза

Если посмотреть на недавние результаты Жуана, то можно легко догадаться, что он явно не в лучшей форме.

На минувшей неделе португалец не выиграл ни одного матча на «челленджере» во Франции, сразу же уступив Люке Ван Ашу.

На «Мастерсе» в Мадриде Соуза не прошел квалификацию, а на домашнем «челленджере» в Оэйраше проиграл в первом раунде канадцу Стивену Диезу.

В Монте-Карло, как и в Мадриде, 34-летний теннисист уступил в первом матче отбора.

Единственным по-настоящему успешным в этом сезоне для Соузы стал турнир в Кордове. Здесь ему удалось дойти до четвертьфинала.

Сафиуллин

Роман тем временем конкретно удивил на мадридском «Мастерсе», который можно смело назвать его лучшим турниров в сезоне.

Сначала россиянин прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

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Сафиуллин одержал победы над чилийцем Николасом Харри и американцем Томми Полом.

Дальше было поражение, но в целом Сафиуллин, безусловно, удивил, сумев обыграть двух серьезных соперников.

Прогноз и ставка

На Соузу в этом матче можно поставить за 3.84, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.23.

Роман сыграет с португальцем в квалификации на втором турнире подряд. В Мадриде Сафиуллин разгромил португальца — 6:2, 6:2.

И сейчас действительно логично предположить, что россиянин снова обыграет Соузу.

Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.87.