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    Сафиуллин снова обыграет Соузу?

    Соуза — Сафиуллин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Риме 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Соуза — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против португальца Жуана Соузы в первом раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 15:30 мск. Соуза — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соуза

    Если посмотреть на недавние результаты Жуана, то можно легко догадаться, что он явно не в лучшей форме.

    На минувшей неделе португалец не выиграл ни одного матча на «челленджере» во Франции, сразу же уступив Люке Ван Ашу.

    На «Мастерсе» в Мадриде Соуза не прошел квалификацию, а на домашнем «челленджере» в Оэйраше проиграл в первом раунде канадцу Стивену Диезу.

    В Монте-Карло, как и в Мадриде, 34-летний теннисист уступил в первом матче отбора.

    Единственным по-настоящему успешным в этом сезоне для Соузы стал турнир в Кордове. Здесь ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Сафиуллин

    Роман тем временем конкретно удивил на мадридском «Мастерсе», который можно смело назвать его лучшим турниров в сезоне.

    Сначала россиянин прошел квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

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    Сафиуллин одержал победы над чилийцем Николасом Харри и американцем Томми Полом.

    Дальше было поражение, но в целом Сафиуллин, безусловно, удивил, сумев обыграть двух серьезных соперников.

    Прогноз и ставка

    На Соузу в этом матче можно поставить за 3.84, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.23.

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    Роман сыграет с португальцем в квалификации на втором турнире подряд. В Мадриде Сафиуллин разгромил португальца — 6:2, 6:2.

    И сейчас действительно логично предположить, что россиянин снова обыграет Соузу.

    Ставка — победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.87.

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    Соуза — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова обыграет Соузу?
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