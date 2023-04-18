Австриец Доминик Тим сыграет против француза Констана Лестьенна в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:30 мск. Тим — Лестьенн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик наконец-то набрал оптимальную форму. В начале месяца ему удалось дойти до четвертьфинала в португальском Эшторил.

Интересно, что это был первый случай с октября прошлого года, когда он выиграл два матча подряд.

На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Тим начал с разгромной победы над Ришаром Гаске, после чего уступил датчанину Хольгеру Руне.

В этом году Тим выиграл четыре из девяти матчей на грунте. Но сейчас нет смысла вспоминать все, что было несколько месяцев назад.

Лестьенн

Констан тем временем в последнее время только проигрывает.

Серия поражений француза составляет уже шесть матчей. Черная полоса началась еще на турнире в Роттердаме.

После этого Лестьенн не прошел первый круг в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Эшториле, а также проиграл в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло.

Все прогнозы на теннис

В текущем сезоне Лестьенн смог пройти первый раунд только на двух турнирах — в Окленде и на Открытом чемпионате Австралии. С тех пор на уровне основной сетки были только поражения.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.25, победу Лестьенна букмекеры предлагают за 3.95.

В данном случае логично предположить, что Доминик начнет турнир с уверенной победы. Француз все-таки совсем не впечатляет в последнее время.

Но самое главное заключается в том, что австриец действительно существенно прибавил, особенно если сравнивать с первыми турнирами в этом году.

Ставка — победа Тима с форой по геймам (-4,5) за 1.87.