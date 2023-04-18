Тим
Доминик наконец-то набрал оптимальную форму. В начале месяца ему удалось дойти до четвертьфинала в португальском Эшторил.
Интересно, что это был первый случай с октября прошлого года, когда он выиграл два матча подряд.
На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Тим начал с разгромной победы над Ришаром Гаске, после чего уступил датчанину Хольгеру Руне.
В этом году Тим выиграл четыре из девяти матчей на грунте. Но сейчас нет смысла вспоминать все, что было несколько месяцев назад.
Лестьенн
Констан тем временем в последнее время только проигрывает.
Серия поражений француза составляет уже шесть матчей. Черная полоса началась еще на турнире в Роттердаме.
После этого Лестьенн не прошел первый круг в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Эшториле, а также проиграл в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло.
В текущем сезоне Лестьенн смог пройти первый раунд только на двух турнирах — в Окленде и на Открытом чемпионате Австралии. С тех пор на уровне основной сетки были только поражения.
Прогноз и ставка
На Тима в этом матче можно поставить за 1.25, победу Лестьенна букмекеры предлагают за 3.95.
В данном случае логично предположить, что Доминик начнет турнир с уверенной победы. Француз все-таки совсем не впечатляет в последнее время.
Но самое главное заключается в том, что австриец действительно существенно прибавил, особенно если сравнивать с первыми турнирами в этом году.
Ставка — победа Тима с форой по геймам (-4,5) за 1.87.