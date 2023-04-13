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    Сможет ли Рууд остановить Штруффа?

    Штруфф — Рууд. Прогноз (к. 2.57) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Штруфф — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Штруфф

    Текущий турнир уже сейчас можно назвать пока что лучшим для немца в этом году.

    Дело в том, что Яну-Леннарду впервые в сезоне удалось выиграть два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    И при этом надо учитывать, что перед этим он еще прошел непростую квалификацию.

    В среду Штруфф разгромил Алекса Де Минаура — 6:3, 6:2.

    Безусловно, это сенсация. Австралиец, стартовавший с классной победы над Энди Марреем, на этот раз просто капитулировал.

    Немецкий теннисист здорово сыграл на собственной подаче, взяв 86 процентов очков на первом мяче и 53 процента — на втором.

    Рууд

    Каспер тем временем начал с победы над Ботиком ван де Зандшульпом. Как и ожидалось, матч получился сложным, но норвежцу все-таки хватило двух сетов — 7:5, 7:6.

    Во второй партии Рууд уступал с брейком и отыграл сетбол при счете 4:5. Можно сказать, что без везения тут не обошлось.

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    Каспер четыре раза терял подачу, но при этом реализовал пять брейк-пойнтов. Очевидно, что в матчах с более сильными соперниками у норвежца с таким теннисом будут проблемы.

    Рууд продлил победную серию до пяти матчей. На прошлой неделе он взял титул в португальском Эшториле.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 3.32, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.33.

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    Интересно, Рууд ранее ни разу не обыгрывал Штруффа. Правда, последний раз в рамках официального матча они встречались еще в сезоне-2019 на US Open. Норвежец с тех пор играет на другом уровне.

    Другой вопрос, что немец настолько шикарно провел недавние матчи, что очень даже легко представить, что он заставит нервничать и четвертую ракетку мира.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.57.

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    Штруфф — Рууд: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд остановить Штруффа?
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