Белорус Илья Ивашко сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Эванс — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Дэн на прошлой неделе дошел до полуфинала в Марракеше и заодно прервал неприятную серию поражений.

После Открытого чемпионата Австралии британец не прошел ни одного раунда сразу на четырех турнирах.

В Марракеше Эванс уверенно выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина и итальянца Андреа Вавассори, после чего проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.

В прошлом году главным успехом Эванса на грунте стал выход в четвертый раунд «Мастерса» в Мадриде.

В контексте предстоящего матча также стоит отметить, что в сезоне-2021 Эванс дошел в Монте-Карло до полуфинала.

Ивашко

Илья тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

И надо сказать, что ему удалось обыграть довольно серьезных соперников. Белорус остановил француз Уго Гастона и японца Таро Даниэля.

Ивашко слабо начал сезон, сумев выиграть первый матч только в начале марта. А до этого у него была серия поражений, которая началась еще в октябре прошлого года.

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В прошлом месяце Ивашко дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и выиграл один матч в Майами.

Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Ивашко ни разу не проходил в Монте-Карло первый раунд.

Прогноз и ставка

На Эванса в этом матче можно поставить за 2.22, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.66.

Сложно сказать, почему именно белоруса считают фаворитом предстоящего матча. Но очевидно, что здесь будет как минимум два очень напряженных сета.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92. Скорее всего, парням не хватит двух сетов.