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    У Эванса будут проблемы в матче с Ивашко?

    Эванс — Ивашко. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Ивашко
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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Эванс — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2023 года
    Даниэль Эванс
  • Великобритания
    •  Даниэль Эванс 11:00 Илья Ивашко Илья Ивашко
  • Белоруссия
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    Эванс

    Дэн на прошлой неделе дошел до полуфинала в Марракеше и заодно прервал неприятную серию поражений.

    После Открытого чемпионата Австралии британец не прошел ни одного раунда сразу на четырех турнирах.

    В Марракеше Эванс уверенно выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина и итальянца Андреа Вавассори, после чего проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.

    В прошлом году главным успехом Эванса на грунте стал выход в четвертый раунд «Мастерса» в Мадриде.

    В контексте предстоящего матча также стоит отметить, что в сезоне-2021 Эванс дошел в Монте-Карло до полуфинала.

    Ивашко

    Илья тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    И надо сказать, что ему удалось обыграть довольно серьезных соперников. Белорус остановил француз Уго Гастона и японца Таро Даниэля.

    Ивашко слабо начал сезон, сумев выиграть первый матч только в начале марта. А до этого у него была серия поражений, которая началась еще в октябре прошлого года.

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    В прошлом месяце Ивашко дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и выиграл один матч в Майами.

    Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Ивашко ни разу не проходил в Монте-Карло первый раунд.

    Прогноз и ставка

    На Эванса в этом матче можно поставить за 2.22, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.66.

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    Сложно сказать, почему именно белоруса считают фаворитом предстоящего матча. Но очевидно, что здесь будет как минимум два очень напряженных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92. Скорее всего, парням не хватит двух сетов.

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    Эванс — Ивашко: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на теннис. У Эванса будут проблемы в матче с Ивашко?
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