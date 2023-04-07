Австриец Доминик Тим сыграет против француза Кентена Алиса в четвертьфинале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:00 мск. Алис — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алис

Кентен в предыдущем раунде одержал классную победу над Роберто Баутистой-Агутом — 7:6, 7:5.

Во второй партии при счете 1:2 француз отдал гейм на собственной подаче, но сразу после этого сделал обратный брейк. И после этого у испанца вообще не было шансов что-либо сделать на приеме, тогда как Алис смог реализовать еще один брейк-пойнт.

В первом круге Кенте уверенно выиграл у португальца Нуну Боржеса.

Алис выиграл минимум два матча на третьем турнире подряд. В марте 26-летний теннисист дошел до полуфинала на «челленджере» в Финиксе и до четвертого круга на «Мастерсе» в Майами.

Тим

Доминик тем временем наконец-то начал радовать и игрой, и результатами.

Австриец дошел до четвертьфинала на уровне ATP впервые с октября прошлого года.

Как известно, до турнира в Эшториле у Тима в этом году была всего лишь одна победа, из-за чего он снова выпал из топ-100.

Все прогнозы на теннис

На этой неделе бывшая третья ракетка мира начал с победы на Себастьяном Офнером (3:6, 6:3, 6:4), после чего разгромил Бена Шелтона (6:2, 6:2).

Прогноз и ставка

На Алиса в этом матче можно поставить за 2.03, победу Тима букмекеры предлагают за 1.79.

Несмотря на то, что Доминик классно провел два предыдущих матча, все равно есть сомнения, что он сможет выйти в полуфинал.

Дело в том, что у Алиса очень классная подача, которая может стать серьезной проблемой для Тима.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.29. В данном случае это оптимальный вариант.