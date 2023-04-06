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    У Касаткиной будут проблемы в игре с Перой?

    Пера — Касаткина. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Чарльстоне 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пера — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Бернарды Перы в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:00 мск. Пера — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пера

    Бернарда в первом матче одержала победу над американкой Клер Лью — 6:4, 6:7, 6:3.

    Во втором раунде Пера выиграла у испанки Кристины Букши — 6:3, 6:4.

    Во второй партии американка дважды теряла подачу, но соперница так и не смогла воспользоваться преимуществом.

    Пера четвертый раз в сезоне выиграла два матча подряд. Но при этом ей еще ни разу не удавалось пройти больше двух раундов.

    Также стоит обратить, что в прошлом году Пера взяла два титула на грунте, выиграв турниры в Будапеште и Гамбурге.

    Касаткина

    Дарья начала турнир с разгромной победы над Мэдисон Бренгл — 6:2, 6:1.

    В этом матче Касаткина идеально провела геймы на собственной подаче — у американки не было ни одного брейк-пойнта.

    Но сильно радоваться все равно нет смысла. Бренгл все-таки никогда не была опасной соперницей на грунте.

    Все прогнозы на теннис

    Касаткина ранее в этом году лишь на одном турнире выиграла больше одного матча — в Аделаиде россиянка дошла до финала, где с треском уступила Белинде Бенчич (0:6, 2:6). Все остальные турниры восьмая ракетка мира провалила.

    Прогноз и ставка

    На Перу в этом матче можно поставить за 2.79, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.44.

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    Несмотря на то, что Дарья легко прошла предыдущий раунд, все равно есть ощущение, что на этот раз ее ждет сложный матч.

    И главная проблема заключается в том, что Пера отлично играет на грунте.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.91. Вполне вероятно, что девушкам понадобится дополнительная партия.

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    Пера — Касаткина: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на теннис. У Касаткиной будут проблемы в игре с Перой?
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