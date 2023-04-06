Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Бернарды Перы в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:00 мск. Пера — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пера

Бернарда в первом матче одержала победу над американкой Клер Лью — 6:4, 6:7, 6:3.

Во втором раунде Пера выиграла у испанки Кристины Букши — 6:3, 6:4.

Во второй партии американка дважды теряла подачу, но соперница так и не смогла воспользоваться преимуществом.

Пера четвертый раз в сезоне выиграла два матча подряд. Но при этом ей еще ни разу не удавалось пройти больше двух раундов.

Также стоит обратить, что в прошлом году Пера взяла два титула на грунте, выиграв турниры в Будапеште и Гамбурге.

Касаткина

Дарья начала турнир с разгромной победы над Мэдисон Бренгл — 6:2, 6:1.

В этом матче Касаткина идеально провела геймы на собственной подаче — у американки не было ни одного брейк-пойнта.

Но сильно радоваться все равно нет смысла. Бренгл все-таки никогда не была опасной соперницей на грунте.

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Касаткина ранее в этом году лишь на одном турнире выиграла больше одного матча — в Аделаиде россиянка дошла до финала, где с треском уступила Белинде Бенчич (0:6, 2:6). Все остальные турниры восьмая ракетка мира провалила.

Прогноз и ставка

На Перу в этом матче можно поставить за 2.79, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.44.

Несмотря на то, что Дарья легко прошла предыдущий раунд, все равно есть ощущение, что на этот раз ее ждет сложный матч.

И главная проблема заключается в том, что Пера отлично играет на грунте.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.91. Вполне вероятно, что девушкам понадобится дополнительная партия.