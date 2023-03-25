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    Самсонова снова выиграет у Чжэн Циньвэнь?

    Самсонова — Чжэн Циньвэнь. Прогноз (к. 2.00) и ставки на турнир в Майами 25 марта 2023 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в третьем круге турнира в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Самсонова — Чжэн Циньвэнь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Самсонова

    Людмила начала турнир с уверенной победы над Викторией Голубич — 6:1, 6:1.

    Швейцарская теннисистка продержалась на корте меньше часа — всего лишь 53 минуты.

    Россиянка воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче, реализовав шесть брейк-пойнтов. А еще ей удалось выиграть 90 процентов розыгрышей на первой подаче.

    В Индиан-Уэллсе Самсонова в первом же матче сенсационно уступила Бернарде Пере, не сумев реализовать три матчбола.

    Выход в третий круг пока что остается лучшим результатом Самсоновой в Майми.

    Чжэн Циньвэнь

    Чжэн тем временем в первом матче одержала волевую победу над Ириной Бегу — 2:6, 6:1, 6:1.

    Китаянка провалила первый сет, но следующие партии провела почти идеально, ни разу не потеряв подачу.

    В Индиан-Уэллсе 20-летняя теннисистка не выступила из-за травмы, которую получила на турнире в Дубае. Во втором круге Чжэн должна была сыграть с Людмилой Самсоновой, но в итоге снялась.

    Все прогнозы на теннис

    Пока что лучшим результатом Чжэн в этом году остается выход в полуфинал в Абу-Даби.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Чжэн Циньвэнь букмекеры предлагают за 2.17.

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    В феврале Людмила выиграла у китаянки в полуфинале турнира в Абу-Даби — 6:4, 1:6, 6:4.

    Скорее всего, в предстоящем матче теннисисткам тоже понадобится дополнительный сет.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    Ставки на исход в данном случае лучше не трогать, это один из тех случаев, когда шансы действительно 50 на 50.

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    Самсонова — Чжэн Циньвэнь: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова снова выиграет у Чжэн Циньвэнь?
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