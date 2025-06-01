Рапид Вена — ЛАСК: прогноз ставки на чемпионат Австрии 1 июня 2025 года

1 июня в ответном матче плей-офф чемпионата Австрии за право сыграть в Лиге конференций сыграют «Рапид» Вена и ЛАСК. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — ЛАСК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Рапид» Вена по итогам 32-х туров айстрийского первенства занял пятую строчку в чемпионском раунде, поэтому сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.

Команда на 11 очков отстала от зоны выхода в квалификацию Лиги чемпионов (1-2-е места), тогда как путёвка в Лигу Европы разыгрывалась через Кубок страны.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в дуэли с нынешним соперником, клуб на чужом поле проиграл 1:3, так что теперь дома ему нужно выигрывать с разницей минимум в два гола.

Ранее коллектив в 10-м туре чемпионского раунда австрийского первенства также потерпел поражение, когда с разгромным результатом потерпел поражение от «Зальцбурга» (2:4).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на австрийскую лигу, «Рапид» Вена три раза проиграл при двух победах.

Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Дион Дрена Белё — лучший бомбардир команды в чемпионате Австрии текущего сезона с 10-ю голами.

ЛАСК

Турнирное положение: ЛАСК по итогам регулярного розыгрыша бельгийского первенства занял седьмую строчку и вышел в раунд борьбы за выход в Лигу конференций

Команда в данном мини-турнире чемпионата заняла первое место по итогам 10-ти поединков, благодаря чему теперь и сможет побороться в плей-офф за выход в еврокубок.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в плей-офф против нынешнего соперника, клуб на своем поле одержал победу над «Рапидом» Вена (3:1).

Перед этим в 10-м туре раунда национального первенства за выход в Лигу конференций коллектив потерял очки, когда также в домашних стенах переиграл «Хартберг» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, ЛАСК проиграл лишь раз при восьми победах и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на выход в Лигу конференций, особенно если учесть гандикап после первого матча, но не стоит забывать, что соперник все же превосходит его в классе.

Максимилиан Энтруп — лучший бомбардир команды в австрийской лиге текущего сезона с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Рапид» проиграл

в четырех из пяти последних матчей ЛАСКа забивали меньше 2,5 голов

в 10-ти из 11-ти последних матчей ЛАСК не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа ЛАСКа — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей гости не проиграли. При этом в четырех из пяти последних выездных поединков они выиграли.

Между тем, хозяева не выиграли в семи из девяти последних матчей.

Ставка: ЛАСК не проиграет за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Рапида».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07