Рапид Вена — ЛАСК: прогноз ставки на чемпионат Австрии 1 июня 2025 года

«Рапид» Вена
Турнирное положение: «Рапид» Вена по итогам 32-х туров айстрийского первенства занял пятую строчку в чемпионском раунде, поэтому сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.
Команда на 11 очков отстала от зоны выхода в квалификацию Лиги чемпионов (1-2-е места), тогда как путёвка в Лигу Европы разыгрывалась через Кубок страны.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в дуэли с нынешним соперником, клуб на чужом поле проиграл 1:3, так что теперь дома ему нужно выигрывать с разницей минимум в два гола.
Ранее коллектив в 10-м туре чемпионского раунда австрийского первенства также потерпел поражение, когда с разгромным результатом потерпел поражение от «Зальцбурга» (2:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на австрийскую лигу, «Рапид» Вена три раза проиграл при двух победах.
Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Дион Дрена Белё — лучший бомбардир команды в чемпионате Австрии текущего сезона с 10-ю голами.
ЛАСК
Турнирное положение: ЛАСК по итогам регулярного розыгрыша бельгийского первенства занял седьмую строчку и вышел в раунд борьбы за выход в Лигу конференций
Команда в данном мини-турнире чемпионата заняла первое место по итогам 10-ти поединков, благодаря чему теперь и сможет побороться в плей-офф за выход в еврокубок.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в плей-офф против нынешнего соперника, клуб на своем поле одержал победу над «Рапидом» Вена (3:1).
Перед этим в 10-м туре раунда национального первенства за выход в Лигу конференций коллектив потерял очки, когда также в домашних стенах переиграл «Хартберг» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, ЛАСК проиграл лишь раз при восьми победах и двух ничьих.
Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на выход в Лигу конференций, особенно если учесть гандикап после первого матча, но не стоит забывать, что соперник все же превосходит его в классе.
Максимилиан Энтруп — лучший бомбардир команды в австрийской лиге текущего сезона с 12-ю голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Рапид» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей ЛАСКа забивали меньше 2,5 голов
- в 10-ти из 11-ти последних матчей ЛАСК не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа ЛАСКа — в 3.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Ахмат — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.10Пари НН — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей гости не проиграли. При этом в четырех из пяти последних выездных поединков они выиграли.
Между тем, хозяева не выиграли в семи из девяти последних матчей.
Ставка: ЛАСК не проиграет за 1.91.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Рапида».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07