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    Кто представит Австрию в Лиге конференций?

    Рапид Вена — ЛАСК: прогноз ставки на чемпионат Австрии 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» Вена — ЛАСК
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    Жером Боатенг (ЛАСК)
    1 июня в ответном матче плей-офф чемпионата Австрии за право сыграть в Лиге конференций сыграют «Рапид» Вена и ЛАСК. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — ЛАСК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: «Рапид» Вена по итогам 32-х туров айстрийского первенства занял пятую строчку в чемпионском раунде, поэтому сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.

    Команда на 11 очков отстала от зоны выхода в квалификацию Лиги чемпионов (1-2-е места), тогда как путёвка в Лигу Европы разыгрывалась через Кубок страны.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в дуэли с нынешним соперником, клуб на чужом поле проиграл 1:3, так что теперь дома ему нужно выигрывать с разницей минимум в два гола.

    Ранее коллектив в 10-м туре чемпионского раунда австрийского первенства также потерпел поражение, когда с разгромным результатом потерпел поражение от «Зальцбурга» (2:4).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на австрийскую лигу, «Рапид» Вена три раза проиграл при двух победах.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Дион Дрена Белё — лучший бомбардир команды в чемпионате Австрии текущего сезона с 10-ю голами.

    ЛАСК

    Турнирное положение: ЛАСК по итогам регулярного розыгрыша бельгийского первенства занял седьмую строчку и вышел в раунд борьбы за выход в Лигу конференций

    Команда в данном мини-турнире чемпионата заняла первое место по итогам 10-ти поединков, благодаря чему теперь и сможет побороться в плей-офф за выход в еврокубок.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в плей-офф против нынешнего соперника, клуб на своем поле одержал победу над «Рапидом» Вена (3:1).

    Перед этим в 10-м туре раунда национального первенства за выход в Лигу конференций коллектив потерял очки, когда также в домашних стенах переиграл «Хартберг» (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, ЛАСК проиграл лишь раз при восьми победах и двух ничьих.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на выход в Лигу конференций, особенно если учесть гандикап после первого матча, но не стоит забывать, что соперник все же превосходит его в классе.

    Максимилиан Энтруп — лучший бомбардир команды в австрийской лиге текущего сезона с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Рапид» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей ЛАСКа забивали меньше 2,5 голов

    • в 10-ти из 11-ти последних матчей ЛАСК не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа ЛАСКа — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей гости не проиграли. При этом в четырех из пяти последних выездных поединков они выиграли.

    Между тем, хозяева не выиграли в семи из девяти последних матчей.

    Ставка: ЛАСК не проиграет за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Рапида».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рапид Вена — ЛАСК?

    Матч Рапид Вена — ЛАСК состоится 01 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Рапид Вена — ЛАСК?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ЛАСК не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рапид Вена — ЛАСК?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ЛАСК не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.91.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рапид Вена — ЛАСК?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рапид Вена — ЛАСК?

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа ЛАСКа — в 3.90.

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    Рапид Вена — ЛАСК: прогноз и ставка за 1.91, статистика, коэффициенты матча 01.06.202518:00. Кто представит Австрию в Лиге конференций?
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