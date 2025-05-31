Корона для «тигров»: Бензема привёл «Аль-Иттихад» к историческому золотому дублю

Отношение «Аль-Иттихада» к финалу можно было прочитать по глазам игроков ещё до стартового свистка. Несмотря на недавнюю эйфорию от чемпионства, команда Блана вышла не праздновать, а побеждать. И делала это с фирменной методичностью.
Особое внимание соперник должен был уделить Муссе Диаби, но сделать это оказалось невозможным. Французский вингер разрывал правый фланг «Аль-Кадисии» на части, создавая момент за моментом. Пару раз он щедро искал партнёров, не бил сам — но всё шло к тому, что рано или поздно «Аль-Иттихад» вскроет оборону.
На 34-й минуте началось. Диаби запустил атаку, Бергвейн скинул, и Бензема грудью (!) переправил мяч в сетку. Гол, который подтверждает невероятный класс Карима, несмотря на его отъезд из Европы.
И не прошло и десяти минут, как преимущество удвоилось. На сей раз Кастелс спас после удара Бензема, но на добивании оказался Ауар — 2:0. Каждая атака «тигров» имела ритм, структуру, завершение. Счёт не совсем отражал преимущество команды Блана, оно было очевидным.
Призрачная интрига и последнее слово Бензема
Всё могло сложиться иначе, когда в добавленное время первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти — 2:1. «Аль-Кадисия» почувствовала надежду, а их тренер Мичел Гонсалес попробовал встряхнуть команду после перерыва. Некоторое время второй тайм действительно прошёл на более равных условиях, особенно в борьбе за центр поля. Но переломить характер матча не получилось.
Ключевым эпизодом стала 81-я минута — вторая жёлтая и, как следствие, красная карточка для Эсекиэля Фернандеса. Это было то самое «если», которое окончательно сняло интригу. «Аль-Иттихад» получил численный перевес — и, как подобает команде чемпионов, хладнокровно им воспользовался.
На 96-й минуте Диаби вновь рвёт фланг и простреливает, а Бензема оказывается там, где надо — 3:1. Его 25-й гол в сезоне. Его золотая подпись под дважды золотым сезоном.
Симфония Блана, шедевр Бензема
Для Лорана Блана это 17-й трофей в тренерской карьере. Для «Аль-Иттихада» — десятая победа в Кубке короля и первый в истории «золотой дубль». Для Карима Бензема — сезон, в котором он выиграл всё, что можно, и обошёл даже Криштиану Роналду в голосовании за звание лучшего игрока лиги. Иронично: в стране, куда он уехал после мадридской эпохи, Бензема снова стал королём. Без вопросов.
Этот финал стал не просто завершающей точкой, а восклицательным знаком. В сезоне, где много говорили, сравнивали и критиковали, Бензема позволил говорить только фактам. И факт один: «Аль-Иттихад» — король футбольной Саудовской Аравии.