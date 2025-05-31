Корона для «тигров»: Бензема привёл «Аль-Иттихад» к историческому золотому дублю

Когда в чемпионате Саудовской Аравии заходит речь о доминировании, сезон 2024/25 становится ярчайшим примером. «Аль-Иттихад», ведомый французским дуэтом Лорана Блана и Карима Бензема, завершил кампанию с абсолютным триумфом: сначала чемпионство, а теперь — и Кубок короля. В финале «тигры» уверенно обыграли «Аль-Кадисию», а Бензема оформил дубль, поставив жирную точку в сезоне, где его величие не подлежало сомнениям.

Кубок Саудовской Аравии, финал Аль-Иттихад — Аль-Кадисия 3:1 Голы 1:0 Карим Бензема (34'), 2:0 Хуссем Ауар (43'), 2:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (45+6'), 3:1 Карим Бензема (90+4')Аль-Иттихад Райкович, Аль-Шанкити, Аль-Амири, Перейра, Митай, Канте, Фабиньо, Диаби, Ауар (Аль-Гамди, 90'), Бергвейн (Аль-Обуд, 90'), Бензема (Аль-Шехри, 90+8')Аль-Кадисия Кастельс, Альварес (Аль-Отман, 90+1'), Фернандес, Такри (Манаши, 65'), Аль-Аммар (Хазази, 46'), Пуертас (Аль-Катани, 90'), Фернандес, Нандес, Абу Аль-Шамат (Альмена, 65'), Киньонес, Обамеянг

Отношение «Аль-Иттихада» к финалу можно было прочитать по глазам игроков ещё до стартового свистка. Несмотря на недавнюю эйфорию от чемпионства, команда Блана вышла не праздновать, а побеждать. И делала это с фирменной методичностью.

Особое внимание соперник должен был уделить Муссе Диаби, но сделать это оказалось невозможным. Французский вингер разрывал правый фланг «Аль-Кадисии» на части, создавая момент за моментом. Пару раз он щедро искал партнёров, не бил сам — но всё шло к тому, что рано или поздно «Аль-Иттихад» вскроет оборону.

На 34-й минуте началось. Диаби запустил атаку, Бергвейн скинул, и Бензема грудью (!) переправил мяч в сетку. Гол, который подтверждает невероятный класс Карима, несмотря на его отъезд из Европы.

Карим Бензема gettyimages.com

И не прошло и десяти минут, как преимущество удвоилось. На сей раз Кастелс спас после удара Бензема, но на добивании оказался Ауар — 2:0. Каждая атака «тигров» имела ритм, структуру, завершение. Счёт не совсем отражал преимущество команды Блана, оно было очевидным.

Игроки Аль-Иттихада празднуют гол gettyimages.com

Призрачная интрига и последнее слово Бензема

Всё могло сложиться иначе, когда в добавленное время первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти — 2:1. «Аль-Кадисия» почувствовала надежду, а их тренер Мичел Гонсалес попробовал встряхнуть команду после перерыва. Некоторое время второй тайм действительно прошёл на более равных условиях, особенно в борьбе за центр поля. Но переломить характер матча не получилось.

Пьер-Эмерик Обамеянг gettyimages.com

Ключевым эпизодом стала 81-я минута — вторая жёлтая и, как следствие, красная карточка для Эсекиэля Фернандеса. Это было то самое «если», которое окончательно сняло интригу. «Аль-Иттихад» получил численный перевес — и, как подобает команде чемпионов, хладнокровно им воспользовался.

На 96-й минуте Диаби вновь рвёт фланг и простреливает, а Бензема оказывается там, где надо — 3:1. Его 25-й гол в сезоне. Его золотая подпись под дважды золотым сезоном.

Карим Бензема gettyimages.com

Симфония Блана, шедевр Бензема

Для Лорана Блана это 17-й трофей в тренерской карьере. Для «Аль-Иттихада» — десятая победа в Кубке короля и первый в истории «золотой дубль». Для Карима Бензема — сезон, в котором он выиграл всё, что можно, и обошёл даже Криштиану Роналду в голосовании за звание лучшего игрока лиги. Иронично: в стране, куда он уехал после мадридской эпохи, Бензема снова стал королём. Без вопросов.

Этот финал стал не просто завершающей точкой, а восклицательным знаком. В сезоне, где много говорили, сравнивали и критиковали, Бензема позволил говорить только фактам. И факт один: «Аль-Иттихад» — король футбольной Саудовской Аравии.