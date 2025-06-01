Виллем II — Телстар. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Эредивизия, 1 июня 2025 года

Виллем II
Telstar
«Виллем II»
Турнирное положение: «Виллем II» провела крайне слабый сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Эредивизии.
При этом «Виллем II» в 34 матчах чемпионата добыл всего 26 очков. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Виллем II» не уступил «Телстару» (2:2).
До того команда в серии пенальти одолела «Дордрехт». А вот первый поединок с этим же соперником завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Виллем II» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Виллем II» твердо намерен сохранить место в элите. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Причем «Виллем II» традиционно успешно противостоит «Телстару». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и «Телстару» команда не проигрывает уже больше 11 лет.
«Телстар»
Турнирное положение: «Телстар» в чемпионате выступил относительно успешно. Команда завершила сезон на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу голландского дивизиона.
Причем «Телстар» в 38 матчах чемпионата набрал 61 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Телстар» не смог одолеть «Виллем II» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Ден Босху» (2:1). А вот чуть ранее она не уступила тому же сопернику (0:0).
При этом «Телстар» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Телстар» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 69 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.
При этом «Телстар» не побеждает 3 матча кряду. Зато команда не проигрывала в шести своих последних поединках.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в элиту у нее огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Телстар» способен найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Виллем II» уже более 11 лет не проигрывает «Телстару»
- «Телстар» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Виллем II» забивает в среднем аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Виллем II» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Ахмат — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.10Пари НН — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Виллем II» выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева максимально мотивированы сохранить место в элитном дивизионе.
Ставка: Победа «Виллема II» в 1 тайме за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01