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    Сохранит ли «Виллем II» прописку в элите?

    Виллем II — Телстар. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Эредивизия, 1 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Виллем II» — «Телстар»
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    «Виллем II»
    1 июня в финале плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Виллем II» и «Телстар». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виллем II» — «Телстар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи 01 Июня 2025 года

    Виллем II

  • Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи
    •  Виллем II 19:00 Telstar

    Telstar

  • Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи
    •

    «Виллем II»

    Турнирное положение: «Виллем II» провела крайне слабый сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Эредивизии.

    При этом «Виллем II» в 34 матчах чемпионата добыл всего 26 очков. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Виллем II» не уступил «Телстару» (2:2).

    До того команда в серии пенальти одолела «Дордрехт». А вот первый поединок с этим же соперником завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Виллем II» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Виллем II» твердо намерен сохранить место в элите. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

    Причем «Виллем II» традиционно успешно противостоит «Телстару». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и «Телстару» команда не проигрывает уже больше 11 лет.

    «Телстар»

    Турнирное положение: «Телстар» в чемпионате выступил относительно успешно. Команда завершила сезон на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу голландского дивизиона.

    Причем «Телстар» в 38 матчах чемпионата набрал 61 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Телстар» не смог одолеть «Виллем II» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Ден Босху» (2:1). А вот чуть ранее она не уступила тому же сопернику (0:0).

    При этом «Телстар» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Телстар» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 69 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.

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    При этом «Телстар» не побеждает 3 матча кряду. Зато команда не проигрывала в шести своих последних поединках.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в элиту у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Телстар» способен найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Виллем II» уже более 11 лет не проигрывает «Телстару»

    • «Телстар» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Виллем II» забивает в среднем аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виллем II» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: «Виллем II» выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева максимально мотивированы сохранить место в элитном дивизионе.

    Ставка: Победа «Виллема II» в 1 тайме за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виллем II — Телстар?

    Матч Виллем II — Телстар состоится 01 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Виллем II — Телстар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виллем II — Телстар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.33.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виллем II — Телстар?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виллем II — Телстар?

    Коэффициенты букмекеров: «Виллем II» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.64.

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    Виллем II — Телстар: прогноз и ставка за 2.33, статистика, коэффициенты матча 01.06.202519:00. Сохранит ли «Виллем II» прописку в элите?
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