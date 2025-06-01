Виллем II — Телстар. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Эредивизия, 1 июня 2025 года

1 июня в финале плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Виллем II» и «Телстар». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виллем II» — «Телстар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виллем II»

Турнирное положение: «Виллем II» провела крайне слабый сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Эредивизии.

При этом «Виллем II» в 34 матчах чемпионата добыл всего 26 очков. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Виллем II» не уступил «Телстару» (2:2).

До того команда в серии пенальти одолела «Дордрехт». А вот первый поединок с этим же соперником завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Виллем II» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Виллем II» твердо намерен сохранить место в элите. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Причем «Виллем II» традиционно успешно противостоит «Телстару». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и «Телстару» команда не проигрывает уже больше 11 лет.

«Телстар»

Турнирное положение: «Телстар» в чемпионате выступил относительно успешно. Команда завершила сезон на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу голландского дивизиона.

Причем «Телстар» в 38 матчах чемпионата набрал 61 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Телстар» не смог одолеть «Виллем II» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Ден Босху» (2:1). А вот чуть ранее она не уступила тому же сопернику (0:0).

При этом «Телстар» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Телстар» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 69 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.

При этом «Телстар» не побеждает 3 матча кряду. Зато команда не проигрывала в шести своих последних поединках.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в элиту у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Телстар» способен найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Виллем II» уже более 11 лет не проигрывает «Телстару»

«Телстар» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Виллем II» забивает в среднем аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виллем II» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: «Виллем II» выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева максимально мотивированы сохранить место в элитном дивизионе.

Ставка: Победа «Виллема II» в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01