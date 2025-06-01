Паолини — Свитолина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 01 июня 2025 года

Жасмин Паолини
Итальянка Паолини продолжает удивлять своей стабильностью, хотя на заре карьеры об этом речи вообще не шло.
С учетом завоёванного трофея в Риме её победная серия составляет уже девять матчей кряду, и останавливаться на достигнутом итальянка не собирается.
В последнем своем матче Жасмин не испытала никаких проблем против малоопытной Стародубцевой.
Сейчас ей предстоит сыграть в ещё одной украинкой, но куда более искушенной в победах над рейтинговыми теннисистками тура.
Элина Свитолина
Качественный теннис в исполнении Свитолиной поклонники тенниса смогли увидеть и на этом турнире.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
С начала «Ролан Гаррос» стало понятно, что украинку стоит ждать в решающих стадиях турнира, и она уже вышла в четвертый круг.
В первых двух матчах угроз победам Элины никаких не было, зато в третьем круге соревнований пришлось сыграть два тайбрейка, чтобы обыграть крепкую американку Пера.
Сейчас украинка будет пробовать остановить Паолини, которая не проигрывает на протяжении девяти встреч кряду.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Паолини — 1.82, победа Свитолиной — 1.99.
Прогноз: Свитолиной под силу остановить разогнавшуюся итальянку.
- 1.80Самсонова — Чжэн: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.44Шелтон — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.17Рыбакина — Свентек: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: П2 за 1.99.
Альтернативный прогноз: В этой игре будет борьба до последних розыгрышей матча.
Альтернативная ставка: ТБ 25.5 с коэффициентом 2.56.