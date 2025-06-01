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    У Паолини больше шансов пройти в четвертьфинал?

    Паолини — Свитолина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 01 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Свитолина
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    Жасмин Паолини
    Итальянка Жасмин Паолини и украинка Элина Свитолина встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 01 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Жасмин Паолини

    Итальянка Паолини продолжает удивлять своей стабильностью, хотя на заре карьеры об этом речи вообще не шло.

    С учетом завоёванного трофея в Риме её победная серия составляет уже девять матчей кряду, и останавливаться на достигнутом итальянка не собирается.

    В последнем своем матче Жасмин не испытала никаких проблем против малоопытной Стародубцевой.

    Сейчас ей предстоит сыграть в ещё одной украинкой, но куда более искушенной в победах над рейтинговыми теннисистками тура.

    Элина Свитолина

    Качественный теннис в исполнении Свитолиной поклонники тенниса смогли увидеть и на этом турнире.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    С начала «Ролан Гаррос» стало понятно, что украинку стоит ждать в решающих стадиях турнира, и она уже вышла в четвертый круг.

    В первых двух матчах угроз победам Элины никаких не было, зато в третьем круге соревнований пришлось сыграть два тайбрейка, чтобы обыграть крепкую американку Пера.

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    Сейчас украинка будет пробовать остановить Паолини, которая не проигрывает на протяжении девяти встреч кряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Паолини — 1.82, победа Свитолиной — 1.99.

    Прогноз: Свитолиной под силу остановить разогнавшуюся итальянку.

    Ставка: П2 за 1.99.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет борьба до последних розыгрышей матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 25.5 с коэффициентом 2.56.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Паолини — Свитолина?

    Матч Паолини — Свитолина состоится 01 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Паолини — Свитолина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Паолини — Свитолина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Паолини — Свитолина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Паолини — Свитолина?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Паолини — Свитолина: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 01.06.202515:00. У Паолини больше шансов пройти в четвертьфинал?
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