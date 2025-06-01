Паолини — Свитолина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 01 июня 2025 года

Итальянка Жасмин Паолини и украинка Элина Свитолина встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 01 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жасмин Паолини

Итальянка Паолини продолжает удивлять своей стабильностью, хотя на заре карьеры об этом речи вообще не шло.

С учетом завоёванного трофея в Риме её победная серия составляет уже девять матчей кряду, и останавливаться на достигнутом итальянка не собирается.

В последнем своем матче Жасмин не испытала никаких проблем против малоопытной Стародубцевой.

Сейчас ей предстоит сыграть в ещё одной украинкой, но куда более искушенной в победах над рейтинговыми теннисистками тура.

Элина Свитолина

Качественный теннис в исполнении Свитолиной поклонники тенниса смогли увидеть и на этом турнире.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

С начала «Ролан Гаррос» стало понятно, что украинку стоит ждать в решающих стадиях турнира, и она уже вышла в четвертый круг.

В первых двух матчах угроз победам Элины никаких не было, зато в третьем круге соревнований пришлось сыграть два тайбрейка, чтобы обыграть крепкую американку Пера.

Сейчас украинка будет пробовать остановить Паолини, которая не проигрывает на протяжении девяти встреч кряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Паолини — 1.82, победа Свитолиной — 1.99.

Прогноз: Свитолиной под силу остановить разогнавшуюся итальянку.

Ставка: П2 за 1.99.

Альтернативный прогноз: В этой игре будет борьба до последних розыгрышей матча.

Альтернативная ставка: ТБ 25.5 с коэффициентом 2.56.