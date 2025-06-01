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    Займет ли «Самсунспор» третье место?

    Самунспор — Кайсериспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Самунспор» — «Кайсериспор»
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    Мариус Муандилмаджи
    1 июня в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Самунспор» и «Кайсериспор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Самунспор» — «Кайсериспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 01 Июня 2025 года

    Самсунспор

  • Самсун
    •  Самсунспор 19:00 Кайсериспор

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •

    «Самсунспор»

    Турнирное положение: «Самсунспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 61 балл и уже обеспечил выход в квалификацию Лиги Европы.

    Команда занимает третью позицию с отставанием в 20 очков от зоны квалификации Лиги чемпионов (первая-вторая строчки), а также с отрывом в два балла от четвертого места.

    Самсунспор — Кайсериспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Трабзонспором» (2:2).

    Перед этим в 36-м туре турецкой Суперлиги коллектив уже набрал три очка, когда в домашних стенах минимально переиграл «Сивасспор» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Самсунспор» три раза выиграла при одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Мариус Муандилмаджи — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: «Кайсериспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 45 баллов и уже лишен серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и уже как не имеет шансов попасть в еврокубки, так и не рискует понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своём поле сыграл вничью с «Бодрумом» (1:1).

    Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгром от «Галатасарая» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Бахокен и Акка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Кайсериспор» проиграл лишь раз при пяти победах и трёх ничьих.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, что будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Назон и Мигел Кардозо — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Самсунспора» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Кайсериспора» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Кайсериспор» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.45, победа «Кайсериспора» — в 5.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Самсунспора».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Самунспор — Кайсериспор?

    Матч Самунспор — Кайсериспор состоится 01 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Самунспор — Кайсериспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Самунспор — Кайсериспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Самунспор — Кайсериспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Самунспор — Кайсериспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.45, победа «Кайсериспора» — в 5.40.

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    Самунспор — Кайсериспор: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 01.06.202519:00. Займет ли «Самсунспор» третье место?
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