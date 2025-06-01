Самунспор — Кайсериспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 1 июня 2025 года

1 июня в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Самунспор» и «Кайсериспор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Самунспор» — «Кайсериспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Самсунспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 61 балл и уже обеспечил выход в квалификацию Лиги Европы.

Команда занимает третью позицию с отставанием в 20 очков от зоны квалификации Лиги чемпионов (первая-вторая строчки), а также с отрывом в два балла от четвертого места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Трабзонспором» (2:2).

Перед этим в 36-м туре турецкой Суперлиги коллектив уже набрал три очка, когда в домашних стенах минимально переиграл «Сивасспор» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Самсунспор» три раза выиграла при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Мариус Муандилмаджи — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.

«Кайсериспор»

Турнирное положение: «Кайсериспор» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 45 баллов и уже лишен серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и уже как не имеет шансов попасть в еврокубки, так и не рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своём поле сыграл вничью с «Бодрумом» (1:1).

Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгром от «Галатасарая» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Бахокен и Акка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Кайсериспор» проиграл лишь раз при пяти победах и трёх ничьих.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, что будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Назон и Мигел Кардозо — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Самсунспора» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Кайсериспора» забивали меньше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Кайсериспор» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.45, победа «Кайсериспора» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Самсунспора».

Ставка: только одна команда забьет за 2.80