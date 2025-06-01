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    Сможет ли Самсонова выбить соперницу?

    Самсонова — Чжэн. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Чжэн
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвёртом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 1 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 01 Июня 2025 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 12:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Самсонова

    Российская теннисистка на соревнованиях в Париже не проиграла ни одного сета. В третьем круге Ролан Гаррос Людмила Самсонова выиграла у украинки Даяны Ястремской (6:2, 6:3).

    На корте спортсменки провели 1 час 28 минут. Самсонова два раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта.

    На турнире Большого шлема Людмила Самсонова также выиграла испанской теннисистки Ромеро-Гормаз (6:3, 6:3) и у Маяр Шериф из Египта (7:6, 6:2).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 18 место.

    Чжэн

    Циньвэнь Чжэн за 1 час и 27 минут обыграл Викторию Мбоко в третьм круге Ролан Гаррос (6:3, 6:4).

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    • На корте китайская теннисистка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

    В на ранних стадиях парижского мэйджора Чжэн добилась побед в матчах против колумбийки Эмилианы Аранго (6:2, 6:3) и россиянки Анастасии Павлюченковой (6:4, 6:3).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Циньвэнь Чжэн занимает 7 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Самсоновой букмекеры предлагают за 3.50.

    Прогноз: Обе спортсменки сейчас на ходу и готовы устроить яркий теннис. Самсонова и Чжэн могут сыграть в результативную игру.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Самсонова — Чжэн?

    Матч Самсонова — Чжэн состоится 01 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Самсонова — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 20.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Самсонова — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 20.5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Самсонова — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Самсонова — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Самсоновой букмекеры предлагают за 3.50.

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