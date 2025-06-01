Самсонова — Чжэн. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвёртом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 1 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Самсонова

Российская теннисистка на соревнованиях в Париже не проиграла ни одного сета. В третьем круге Ролан Гаррос Людмила Самсонова выиграла у украинки Даяны Ястремской (6:2, 6:3).

На корте спортсменки провели 1 час 28 минут. Самсонова два раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта.

На турнире Большого шлема Людмила Самсонова также выиграла испанской теннисистки Ромеро-Гормаз (6:3, 6:3) и у Маяр Шериф из Египта (7:6, 6:2).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В рейтинге женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 18 место.

Чжэн

Циньвэнь Чжэн за 1 час и 27 минут обыграл Викторию Мбоко в третьм круге Ролан Гаррос (6:3, 6:4).

На корте китайская теннисистка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

В на ранних стадиях парижского мэйджора Чжэн добилась побед в матчах против колумбийки Эмилианы Аранго (6:2, 6:3) и россиянки Анастасии Павлюченковой (6:4, 6:3).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Циньвэнь Чжэн занимает 7 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Самсоновой букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: Обе спортсменки сейчас на ходу и готовы устроить яркий теннис. Самсонова и Чжэн могут сыграть в результативную игру.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.80.