Самсонова — Чжэн. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Людмила Самсонова
Чжэн Циньвэнь
Самсонова
Российская теннисистка на соревнованиях в Париже не проиграла ни одного сета. В третьем круге Ролан Гаррос Людмила Самсонова выиграла у украинки Даяны Ястремской (6:2, 6:3).
На корте спортсменки провели 1 час 28 минут. Самсонова два раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта.
На турнире Большого шлема Людмила Самсонова также выиграла испанской теннисистки Ромеро-Гормаз (6:3, 6:3) и у Маяр Шериф из Египта (7:6, 6:2).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В рейтинге женской теннисной ассоциации Самсонова занимает 18 место.
Чжэн
Циньвэнь Чжэн за 1 час и 27 минут обыграл Викторию Мбоко в третьм круге Ролан Гаррос (6:3, 6:4).
На корте китайская теннисистка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.
В на ранних стадиях парижского мэйджора Чжэн добилась побед в матчах против колумбийки Эмилианы Аранго (6:2, 6:3) и россиянки Анастасии Павлюченковой (6:4, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Циньвэнь Чжэн занимает 7 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Самсоновой букмекеры предлагают за 3.50.
Прогноз: Обе спортсменки сейчас на ходу и готовы устроить яркий теннис. Самсонова и Чжэн могут сыграть в результативную игру.
- 2.44Шелтон — Алькарас: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.17Рыбакина — Свентек: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.96Соболенко — Анисимова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.80.