Мирра Андреева уверенно вышла в 1/8 финала РГ-2025

Россиянка(6-я ракетка мира) без проблем прошла третий круг открытого чемпионата Франции.

В своем матче она в двух сетах победила Юлию Путинцеву(31) из Казахстана со счетом 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 16 минут. Мирра за это время сделала допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 заработанных. Путинцева ни разу не подала навылет, один раз ошиблись на подаче.

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Теперь в четвертом круге Мирре Андреевой предстоит встреча с победителем пары Дарья Касаткина (Австралия) — Пауло Бадоса (Испания).