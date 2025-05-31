Мирра Андреева уверенно вышла в 1/8 финала РГ-2025

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
В своем матче она в двух сетах победила Юлию Путинцеву(31) из Казахстана со счетом 6:3, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 16 минут. Мирра за это время сделала допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 заработанных. Путинцева ни разу не подала навылет, один раз ошиблись на подаче.
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Теперь в четвертом круге Мирре Андреевой предстоит встреча с победителем пары Дарья Касаткина (Австралия) — Пауло Бадоса (Испания).