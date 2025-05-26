Раньери уходит достойно: «Рома» обыграла «Торино», но осталась за бортом Лиги чемпионов

Для Клаудио Раньери это был не просто последний матч у руля «Ромы», это был эпилог долгой и славной футбольной жизни. Он вышел на скамейку, зная: его команде нужна не просто победа — нужен подарок из Венеции, где «Ювентус» играл против местной команды за ту же самую путёвку в Лигу чемпионов.
С первых минут «джаллоросси» играли с тем напряжением, которое говорит о понимании: права на ошибку нет. Уже на второй минуте Шомуродов выстрелил в штангу — символ будущего вечера: «Рома» будет рядом, но чуть-чуть мимо. Ещё один момент имел Паредес, но позже он получил шанс, который реализовал безупречно.
Салемакерс, как ураган, ворвался в штрафную, где Али Дембеле попытался остановить его слишком рьяно. Судья указал на точку, и Паредес пробил хладнокровно: в самый угол, недосягаемо для Милинковича-Савича. 0:1, «Рома» — в четвёрке. В это же время «Ювентус» уступал «Венеции».
«Рома» — в ЛЧ. На десять минут
Пока табло в Турине светилось именем Паредеса, в Венеции случилось главное — «Ювентус» сравнял, а потом и вовсе вышел вперёд. В одно мгновение всё рухнуло: «Рома» снова пятая. Но футболисты Раньери продолжали играть так, как будто всё ещё возможно.
Матиас Суле, которого уже прозвали в Риме «новым Дибалой», снова проявил своё тонкое чутьё. Его заброс за спины защитников оказался подарком для Салемакерса, который хладнокровно реализовал момент — 0:2. По игре — всё отлично. По таблице — нет.
Скоро Суле снова оказался в центре внимания: его кручёный удар со своей любимой позиции встретился с перекладиной. Потом Кристанте забил, но оказался в микроскопическом офсайде.
А ещё был удар Че Адамса в штангу. Вратарь Свилар выручал, но по-настоящему беспокоиться ему приходилось нечасто: «Торино» был вял и смирился с концовкой сезона заранее.
Раньери почти совершил чудо
На скамейке «Ромы» не было слёз. Но было то напряжение, которое невозможно скрыть — когда знаешь, что победа не даст тебе желаемого. Игроки обнимались, вглядывались в телефоны, следили за обновлениями из Венеции. До конца оставалась надежда — ведь «Венеция» сравняла счёт. Но «Юве» вновь ушёл вперёд, и тогда стало понятно: чуда не произойдёт.
Клаудио Раньери покинул тренерскую карьеру, как и хотел: с высоко поднятой головой. Он вернул «Рому» в Европу, завершив сезон с серией из 22 матчей, в которых команда проиграла лишь один раз. Он поднял команду после провалов, собрал её заново — и сделал конкурентоспособной.
«Рома» завершила сезон на пятом месте и сыграет в Лиге Европы. Это не Лига чемпионов, но это еврокубок — и фундамент для будущего. Кто возглавит команду после Раньери — вопрос на завтра (в первую очередь, задать его стоит Юргену Клоппу). Сегодня же — ночь благодарности. «Торино», к слову, остался 12-м и завершил сезон без побед в пяти последних турах.
Иногда футбол несправедлив. Но именно в таких матчах проявляется главное — характер. У «Ромы» он был. И Раньери уходит, зная: он оставил после себя команду, которая снова умеет сражаться.