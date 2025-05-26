Раньери уходит достойно: «Рома» обыграла «Торино», но осталась за бортом Лиги чемпионов

Ночь, когда сердце билось в ритме радионовостей из Венеции, а глаза — были прикованы к конкурентам из Турина. «Рома» сделала всё, что могла: победила, создала моменты, сражалась до финального свистка. Но в параллельной вселенной по имени «Ювентус» всё сложилось иначе. Мечта умерла — всего в одно касание.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Рома 0:2 Голы: 0:1 Леандро Паредес (пенальти) (18'), 0:2 Алексис Салемакерс (53') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Али Дембеле (Sergiu Perciun, 59'), Гильермо Марипан, Адам Масина (Себастьян Валюкевич, 72'), Кристиано Бираги, Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 72'), Чезаре Казадей (Гвидас Гинейтис, 59'), Валентин Лацаро, Никола Влашич, Элиф Элмас (Tommaso Gabellini, 81'), Че Адамс Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Алексис Салемакерс (Томмазо Бальданци, 90'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик (Девин Ренс, 90'), Матиас Соуле (Матс Хуммельс, 90'), Ману Коне, Леандро Паредес (Никколо Писилли, 90'), Бриан Кристанте, Эльдор Шомуродов (Стефан Эль-Шаарави, 72') Предупреждения: Гильермо Марипан (63'), Зеки Челик (75')

Для Клаудио Раньери это был не просто последний матч у руля «Ромы», это был эпилог долгой и славной футбольной жизни. Он вышел на скамейку, зная: его команде нужна не просто победа — нужен подарок из Венеции, где «Ювентус» играл против местной команды за ту же самую путёвку в Лигу чемпионов.

С первых минут «джаллоросси» играли с тем напряжением, которое говорит о понимании: права на ошибку нет. Уже на второй минуте Шомуродов выстрелил в штангу — символ будущего вечера: «Рома» будет рядом, но чуть-чуть мимо. Ещё один момент имел Паредес, но позже он получил шанс, который реализовал безупречно.

Салемакерс, как ураган, ворвался в штрафную, где Али Дембеле попытался остановить его слишком рьяно. Судья указал на точку, и Паредес пробил хладнокровно: в самый угол, недосягаемо для Милинковича-Савича. 0:1, «Рома» — в четвёрке. В это же время «Ювентус» уступал «Венеции».

Паредес забивает с пенальти globallookpress.com

«Рома» — в ЛЧ. На десять минут

Пока табло в Турине светилось именем Паредеса, в Венеции случилось главное — «Ювентус» сравнял, а потом и вовсе вышел вперёд. В одно мгновение всё рухнуло: «Рома» снова пятая. Но футболисты Раньери продолжали играть так, как будто всё ещё возможно.

Матиас Суле, которого уже прозвали в Риме «новым Дибалой», снова проявил своё тонкое чутьё. Его заброс за спины защитников оказался подарком для Салемакерса, который хладнокровно реализовал момент — 0:2. По игре — всё отлично. По таблице — нет.

Игроки Ромы празднуют гол globallookpress.com

Скоро Суле снова оказался в центре внимания: его кручёный удар со своей любимой позиции встретился с перекладиной. Потом Кристанте забил, но оказался в микроскопическом офсайде.

А ещё был удар Че Адамса в штангу. Вратарь Свилар выручал, но по-настоящему беспокоиться ему приходилось нечасто: «Торино» был вял и смирился с концовкой сезона заранее.

Торино — Рома globallookpress.com

Раньери почти совершил чудо

На скамейке «Ромы» не было слёз. Но было то напряжение, которое невозможно скрыть — когда знаешь, что победа не даст тебе желаемого. Игроки обнимались, вглядывались в телефоны, следили за обновлениями из Венеции. До конца оставалась надежда — ведь «Венеция» сравняла счёт. Но «Юве» вновь ушёл вперёд, и тогда стало понятно: чуда не произойдёт.

Клаудио Раньери покинул тренерскую карьеру, как и хотел: с высоко поднятой головой. Он вернул «Рому» в Европу, завершив сезон с серией из 22 матчей, в которых команда проиграла лишь один раз. Он поднял команду после провалов, собрал её заново — и сделал конкурентоспособной.

Клаудио Раньери globallookpress.com

«Рома» завершила сезон на пятом месте и сыграет в Лиге Европы. Это не Лига чемпионов, но это еврокубок — и фундамент для будущего. Кто возглавит команду после Раньери — вопрос на завтра (в первую очередь, задать его стоит Юргену Клоппу). Сегодня же — ночь благодарности. «Торино», к слову, остался 12-м и завершил сезон без побед в пяти последних турах.

Иногда футбол несправедлив. Но именно в таких матчах проявляется главное — характер. У «Ромы» он был. И Раньери уходит, зная: он оставил после себя команду, которая снова умеет сражаться.