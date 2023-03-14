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    Алькарасу хватит двух сетов для победы над Грикспором

    Алькарас — Грикспор. Прогноз (к. 2.03) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 14 марта 2023 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 05:30 мск. Алькарас — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 14 Марта 2023 года

    Алькарас

    Карлос в первом матче одержал победу над Танаси Коккинакисом — 6:3, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, Алькарас здорово провел первый матч сезона на харде. Опасения были связаны с травмой бедра, которую испанец получил в финале турнира в Рио-де-Жанейро.

    После игры с Коккинакисом 19-летний теннисист подтвердил, что полностью восстановился и больше не испытывает дискомфорта.

    В первом матче Алькарас удивил, прежде всего, надежной игрой на собственной подаче. Карлос взял 82 процента очков на первом мяче и 88 — на втором. С таким уровнем тенниса можно бороться за титул.

    В прошлом году Алькарас дошел в Индиан-Уэллс до полуфинала.

    Грикспор

    Таллон тоже оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче нидерландец выиграл на двух тай-брейках у Гидо Пельи — 7:6, 7:6.

    Во второй партии соперник вел с брейком, но в итоге не смог воспользоваться преимуществом.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Грикспор выиграл по одному матчу в Дохе и Дубае. В первом случае его остановил Андрей Рублев, отыгравший три матчбола, а во втором — Новак Джокович.

    В середине февраля Грикспор дошел до полуфинала в Роттердаме. Во втором раунде 26-летний теннисист выиграл у Александра Зверева.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Грикспора букмекеры предлагают за 6.85.

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    В прошлом сезоне Карлос выиграл у Таллона во втором раунде Уимблдона. Нидерландец отлично сопротивлялся, но все равно не взял ни одной партии.

    И в предстоящем матче Алькарасу, скорее всего, тоже не понадобится дополнительная партия. Испанец очень убедительно выглядел в игре против Коккинакиса.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.03.

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    Алькарас — Грикспор: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на теннис. Алькарасу хватит двух сетов для победы над Грикспором
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