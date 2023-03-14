Испанец Карлос Алькарас сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 05:30 мск. Алькарас — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос в первом матче одержал победу над Танаси Коккинакисом — 6:3, 6:3.

Вопреки ожиданиям, Алькарас здорово провел первый матч сезона на харде. Опасения были связаны с травмой бедра, которую испанец получил в финале турнира в Рио-де-Жанейро.

После игры с Коккинакисом 19-летний теннисист подтвердил, что полностью восстановился и больше не испытывает дискомфорта.

В первом матче Алькарас удивил, прежде всего, надежной игрой на собственной подаче. Карлос взял 82 процента очков на первом мяче и 88 — на втором. С таким уровнем тенниса можно бороться за титул.

В прошлом году Алькарас дошел в Индиан-Уэллс до полуфинала.

Грикспор

Таллон тоже оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче нидерландец выиграл на двух тай-брейках у Гидо Пельи — 7:6, 7:6.

Во второй партии соперник вел с брейком, но в итоге не смог воспользоваться преимуществом.

Все прогнозы на теннис

Перед этим Грикспор выиграл по одному матчу в Дохе и Дубае. В первом случае его остановил Андрей Рублев, отыгравший три матчбола, а во втором — Новак Джокович.

В середине февраля Грикспор дошел до полуфинала в Роттердаме. Во втором раунде 26-летний теннисист выиграл у Александра Зверева.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Грикспора букмекеры предлагают за 6.85.

В прошлом сезоне Карлос выиграл у Таллона во втором раунде Уимблдона. Нидерландец отлично сопротивлялся, но все равно не взял ни одной партии.

И в предстоящем матче Алькарасу, скорее всего, тоже не понадобится дополнительная партия. Испанец очень убедительно выглядел в игре против Коккинакиса.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.03.