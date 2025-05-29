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    «Ордабасы» одолеют «Кызылжар»

    Кызылжар — Ордабасы. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кызылжар» — «Ордабасы»
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    «Ордабасы»
    29 мая в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Ордабасы». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» скромно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кызылжар» в 10 матчах чемпионата добыл 13 зачетных баллов. А вот отличилась команда 11 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылжар» не смог переиграть «Елимай» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Женисом» (0:0). А вот кубковый поединок с «Елимаем» завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кызылжар» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кызылжар» постарается выйти в финал Кубка страны. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем «Кызылжар» традиционно неудачно противостоит «Ордабасыу». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы команда наверняка поищет в контригре.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: «Ордабасы» в чемпионате стартовал довольно скромно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ордабасы» в 9 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ордабасы» уступили «Улытау» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Кайрату» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Кайсаром» (5:0).

    При этом «Ордабасы» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ордабасы» не особо преуспевают в плане реализации. Команда отличилась 10 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.

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    При этом «Ордабасы» потенциально способен побороться за высокие места. Да и до последней коллизии команда победила 6 раз кряду.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация на Кубок Казахстана у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ордабасы» явно намерены соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

    Статистика для ставок

    • «Кызылжар» не побеждал в 3 последних матчах

    • «Ордабасы» до последней коллизии победили 6 раз кряду

    • Обе команды забивают в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.68.

    Прогноз: «Ордабасы» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    Ставка: Победа «Ордабасы» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кызылжар — Ордабасы?

    Матч Кызылжар — Ордабасы состоится 29 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кызылжар — Ордабасы?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кызылжар — Ордабасы?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кызылжар — Ордабасы?

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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