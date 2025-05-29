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    Рублев снова придумает себе проблемы?

    Рублев — Уолтон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Уолтон
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Адама Уолтона во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Уолтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2025 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 12:00 Адам Уолтон

    Адам Уолтон

  • Австралия
    •

    Рублев

    Андрей четвертый год подряд прошел во второй раунд французского мэйджора.

    В стартовом матче российский теннисист выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

    Несмотря на счет, это была далеко не лучшая игра Рублева, снова допустившего большое количество ошибок, особенно в первых двух сетах.

    Рублев выиграл пять из шести последних матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге — в решающем матче проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Также стоит обратить внимание, что на остальных грунтовых турнирах этой весной Рублев не смог выиграть больше одного матча.

    Уолтон

    Адам тем временем впервые в карьере выиграл матч в основной сетке Ролан Гаррос.

    В первом круге австралийский теннисист одержал победу над немцем Максимилианом Мартерером — 7:6, 4:6, 6:3, 2:6, 6:2.

    До этого сезона Уолтон провел на грунте лишь три матча, в которых не одержал ни одной победы.

    Уолтон выиграл свой первый матч на этом покрытии в начале апреля на турнире в Хьюстоне — одержал победу над американцем Майклом Ммо.

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    Лучшим результатом Уолтона в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Рублева. На Уолтона можно поставить за 16.50.

    Прогноз: на этот раз Андрею действительно достался не самый сложный соперник. Скорее всего, россиянину хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-9,0) за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рублев — Уолтон?

    Матч Рублев — Уолтон состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рублев — Уолтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рублева с форой по геймам (-9,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рублев — Уолтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рублева с форой по геймам (-9,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рублев — Уолтон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рублев — Уолтон?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Рублева. На Уолтона можно поставить за 16.50.

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