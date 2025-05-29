Рублев — Уолтон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Адама Уолтона во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Уолтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей четвертый год подряд прошел во второй раунд французского мэйджора.

В стартовом матче российский теннисист выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

Несмотря на счет, это была далеко не лучшая игра Рублева, снова допустившего большое количество ошибок, особенно в первых двух сетах.

Рублев выиграл пять из шести последних матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге — в решающем матче проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Также стоит обратить внимание, что на остальных грунтовых турнирах этой весной Рублев не смог выиграть больше одного матча.

Уолтон

Адам тем временем впервые в карьере выиграл матч в основной сетке Ролан Гаррос.

В первом круге австралийский теннисист одержал победу над немцем Максимилианом Мартерером — 7:6, 4:6, 6:3, 2:6, 6:2.

До этого сезона Уолтон провел на грунте лишь три матча, в которых не одержал ни одной победы.

Уолтон выиграл свой первый матч на этом покрытии в начале апреля на турнире в Хьюстоне — одержал победу над американцем Майклом Ммо.

Лучшим результатом Уолтона в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Рублева. На Уолтона можно поставить за 16.50.

Прогноз: на этот раз Андрею действительно достался не самый сложный соперник. Скорее всего, россиянину хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-9,0) за 2.04.