Рублев — Уолтон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Андрей Рублёв
Адам Уолтон
Рублев
Андрей четвертый год подряд прошел во второй раунд французского мэйджора.
В стартовом матче российский теннисист выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.
Несмотря на счет, это была далеко не лучшая игра Рублева, снова допустившего большое количество ошибок, особенно в первых двух сетах.
Рублев выиграл пять из шести последних матчей. На неделе перед Ролан Гаррос он дошел до финала на «пятисотнике» в Гамбурге — в решающем матче проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Также стоит обратить внимание, что на остальных грунтовых турнирах этой весной Рублев не смог выиграть больше одного матча.
Уолтон
Адам тем временем впервые в карьере выиграл матч в основной сетке Ролан Гаррос.
В первом круге австралийский теннисист одержал победу над немцем Максимилианом Мартерером — 7:6, 4:6, 6:3, 2:6, 6:2.
До этого сезона Уолтон провел на грунте лишь три матча, в которых не одержал ни одной победы.
Уолтон выиграл свой первый матч на этом покрытии в начале апреля на турнире в Хьюстоне — одержал победу над американцем Майклом Ммо.
Лучшим результатом Уолтона в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Рублева. На Уолтона можно поставить за 16.50.
Прогноз: на этот раз Андрею действительно достался не самый сложный соперник. Скорее всего, россиянину хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-9,0) за 2.04.