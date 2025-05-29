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    Сантос — РБ Лейпциг. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «РБ Лейпциг»
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    Неймар
    29 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сантос» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 29 Мая 2025 года

    Сантос

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Сантос 01:00 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
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    «Сантос»

    Турнирное положение: «Сантос» заново привыкает к элите бразильского футбола. Команда на данный момент находится на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сантос» на 2 очка отстает от спасительной 16 позиции. Зато пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 была обыграна «Витория».

    До того команда в серии пенальти уступила «Регатасу». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Коринтианса» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сантос» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сантос» нынче не преуспевает в плане результатов. Зато команда не пропускала в двух своих последних матчах.

    В матче с «РБ Лейпцигом» бразильцы постараются выдать свой максимум. «Сантос» явно способен прибавить, к тому же вернулся в строй Неймар.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборонительные редуты команды прибавили в плане надежности.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «РБ Лейпциг» всего на один пункт отстал от еврокубковой зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Быки» были биты «Штутгартом» (2:3).

    До того команда не сумела одолеть «Вердер» (0:0). Да и поединок с «Баварией» принес всего один зачетный балл (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» разжился тремя ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Быки» на данном этапе выглядят нестабильно. Команда не смогла победить в 5 своих последних матчах.

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    При этом «РБ Лейпциг» не особо преуспевает в плане реализации. «Быки» настреляли 53 мяча в 34 поединках Бундеслиги.

    В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и исправиться за неудачный финиш сезона явно не помешает.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Быки» вполне способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Быки» не побеждали в 5 последних поединках

    • «Сантос» не пропускал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Быки» постараются исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.

    «РБ Лейпциг» выглядит монолитнее соперника, да и у «Сантоса» имеются серьезные проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сантос — РБ Лейпциг?

    Матч Сантос — РБ Лейпциг состоится 29 мая 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сантос — РБ Лейпциг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сантос — РБ Лейпциг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сантос — РБ Лейпциг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сантос — РБ Лейпциг?

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Сантос — РБ Лейпциг: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 29.05.202501:00. Команду Неймара ждет коллизия
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