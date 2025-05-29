Сантос — РБ Лейпциг. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 мая 2025 года

29 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сантос» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» заново привыкает к элите бразильского футбола. Команда на данный момент находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Сантос» на 2 очка отстает от спасительной 16 позиции. Зато пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 была обыграна «Витория».

До того команда в серии пенальти уступила «Регатасу». При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Коринтианса» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сантос» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сантос» нынче не преуспевает в плане результатов. Зато команда не пропускала в двух своих последних матчах.

В матче с «РБ Лейпцигом» бразильцы постараются выдать свой максимум. «Сантос» явно способен прибавить, к тому же вернулся в строй Неймар.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборонительные редуты команды прибавили в плане надежности.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «РБ Лейпциг» всего на один пункт отстал от еврокубковой зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Быки» были биты «Штутгартом» (2:3).

До того команда не сумела одолеть «Вердер» (0:0). Да и поединок с «Баварией» принес всего один зачетный балл (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» разжился тремя ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» на данном этапе выглядят нестабильно. Команда не смогла победить в 5 своих последних матчах.

При этом «РБ Лейпциг» не особо преуспевает в плане реализации. «Быки» настреляли 53 мяча в 34 поединках Бундеслиги.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и исправиться за неудачный финиш сезона явно не помешает.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Быки» вполне способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Быки» не побеждали в 5 последних поединках

«Сантос» не пропускал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Быки» постараются исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.

«РБ Лейпциг» выглядит монолитнее соперника, да и у «Сантоса» имеются серьезные проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60