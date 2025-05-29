Женис — Тобол. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 29 мая 2025 года

29 мая в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Тобол». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Тобол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Женис» в 10 матчах добыл всего 6 зачетных баллов. А вот отличилась команда лишь 5 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» уступил «Астане» (2:4).

До того команда не смогла обыграть «Кызылжар» (0:0). А вот кубковый поединок с «Астаной» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь две ничьих. В этих поединках «Женис» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Женис» постарается преуспеть в Кубке страны. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Причем «Женис» традиционно успешно противостоит «Тоболу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы команда поищет в контригре.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» в чемпионате стартовал продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Тобол» в 9 матчах чемпионата набрал 20 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Тобол» одолел «Туран» (2:1).

До того команда уверенно переиграла того же соперника (2:0). А вот чуть ранее она расправилась еще и с «Астаной» (3:1).

При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тобол» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 14 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.

При этом «Тобол» потенциально может забраться на вершину. Да и победила команда в четырех своих последних поединках.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Тобол» явно намерен соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

Статистика для ставок

«Женис» не побеждает уже полтора месяца

«Тобол» победил в 4 своих последних матчах

«Тобол» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

Прогноз: «Тобол» априори сильнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Ставка: Победа «Тобола» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.48