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    «Тобол» проведет удачную гастроль

    Женис — Тобол. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Женис» — «Тобол»
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    «Тобол»
    29 мая в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Тобол». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Тобол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 30 Мая 2025 года

    Женис

  • Астана
    •  Женис 16:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Женис» в 10 матчах добыл всего 6 зачетных баллов. А вот отличилась команда лишь 5 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» уступил «Астане» (2:4).

    До того команда не смогла обыграть «Кызылжар» (0:0). А вот кубковый поединок с «Астаной» завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь две ничьих. В этих поединках «Женис» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Женис» постарается преуспеть в Кубке страны. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

    Причем «Женис» традиционно успешно противостоит «Тоболу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы команда поищет в контригре.

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» в чемпионате стартовал продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тобол» в 9 матчах чемпионата набрал 20 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 6 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Тобол» одолел «Туран» (2:1).

    До того команда уверенно переиграла того же соперника (2:0). А вот чуть ранее она расправилась еще и с «Астаной» (3:1).

    При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тобол» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 14 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.

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    При этом «Тобол» потенциально может забраться на вершину. Да и победила команда в четырех своих последних поединках.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Тобол» явно намерен соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

    Статистика для ставок

    • «Женис» не побеждает уже полтора месяца

    • «Тобол» победил в 4 своих последних матчах

    • «Тобол» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

    Прогноз: «Тобол» априори сильнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    Ставка: Победа «Тобола» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.48

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Женис — Тобол?

    Матч Женис — Тобол состоится 29 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Женис — Тобол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Женис — Тобол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Женис — Тобол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Женис — Тобол?

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.48.

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