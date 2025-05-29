Женис — Тобол. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 29 мая 2025 года

Женис
Ордабасы
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Женис» в 10 матчах добыл всего 6 зачетных баллов. А вот отличилась команда лишь 5 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» уступил «Астане» (2:4).
До того команда не смогла обыграть «Кызылжар» (0:0). А вот кубковый поединок с «Астаной» завершился викторией в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь две ничьих. В этих поединках «Женис» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Женис» постарается преуспеть в Кубке страны. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
Причем «Женис» традиционно успешно противостоит «Тоболу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы команда поищет в контригре.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» в чемпионате стартовал продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Тобол» в 9 матчах чемпионата набрал 20 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 6 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Тобол» одолел «Туран» (2:1).
До того команда уверенно переиграла того же соперника (2:0). А вот чуть ранее она расправилась еще и с «Астаной» (3:1).
При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тобол» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 14 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.
При этом «Тобол» потенциально может забраться на вершину. Да и победила команда в четырех своих последних поединках.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Тобол» явно намерен соорудить комфортный задел перед ответной встречей.
Статистика для ставок
- «Женис» не побеждает уже полтора месяца
- «Тобол» победил в 4 своих последних матчах
- «Тобол» пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.
- 2.04Бетис — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Сочи — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.17Урал — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Тобол» априори сильнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
Ставка: Победа «Тобола» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.48