Андреева — Крюгер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против Эшлин Крюгер из США во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Крюгер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра Андреева шагнула во второй раунд Ролан Гаррос после того, как обыграла испанскую соперницу Кристину Букшу (6:4, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 24 минуты.

Первая ракетка России два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В последних пяти матчах Мирра Андреева одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

Крюгер

За 1 час и 22 минуты Эшлин Крюгер решила вопрос о выходе во второй круг парижского мэйджора, переиграв Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:3, 6:4).

Американка один раз подала навылет, совершила восемь ошибок на собственной подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

Сезон на грунте складывается для Крюгер не лучшим образом. Дальше второго круга в Чарльстоне, Мадриде, Риме и Страсбурге американка так и не смогла пройти.

В мировом рейтинге Эшлин Крюгер занимает 35 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Крюгер букмекеры предлагают за 5.70.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне Мирра Андреева уступила Эшлин Крюгер на турнире Большого шлема в Открытом чемпионате США. За это время россиянка набралась игрового опыта и способна взять реванш.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 1.93.