Андреева — Крюгер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Мирра Андреева
Эшлин Крюгер
Андреева
Мирра Андреева шагнула во второй раунд Ролан Гаррос после того, как обыграла испанскую соперницу Кристину Букшу (6:4, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 24 минуты.
Первая ракетка России два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В последних пяти матчах Мирра Андреева одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.
Крюгер
За 1 час и 22 минуты Эшлин Крюгер решила вопрос о выходе во второй круг парижского мэйджора, переиграв Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:3, 6:4).
Американка один раз подала навылет, совершила восемь ошибок на собственной подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.
Сезон на грунте складывается для Крюгер не лучшим образом. Дальше второго круга в Чарльстоне, Мадриде, Риме и Страсбурге американка так и не смогла пройти.
В мировом рейтинге Эшлин Крюгер занимает 35 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Крюгер букмекеры предлагают за 5.70.
Прогноз: В прошлом теннисном сезоне Мирра Андреева уступила Эшлин Крюгер на турнире Большого шлема в Открытом чемпионате США. За это время россиянка набралась игрового опыта и способна взять реванш.
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Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 1.93.