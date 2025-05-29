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    Сможет ли Андреева взять реванш у Крюгер

    Андреева — Крюгер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Крюгер
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против Эшлин Крюгер из США во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Крюгер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 12:00 Эшлин Крюгер

    Эшлин Крюгер

  • США
    •

    Андреева

    Мирра Андреева шагнула во второй раунд Ролан Гаррос после того, как обыграла испанскую соперницу Кристину Букшу (6:4, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 24 минуты.

    Первая ракетка России два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

    В последних пяти матчах Мирра Андреева одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В мировом рейтинге Мирра Андреева занимает 6 место.

    Крюгер

    За 1 час и 22 минуты Эшлин Крюгер решила вопрос о выходе во второй круг парижского мэйджора, переиграв Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:3, 6:4).

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    • Американка один раз подала навылет, совершила восемь ошибок на собственной подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

    Сезон на грунте складывается для Крюгер не лучшим образом. Дальше второго круга в Чарльстоне, Мадриде, Риме и Страсбурге американка так и не смогла пройти.

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    В мировом рейтинге Эшлин Крюгер занимает 35 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Крюгер букмекеры предлагают за 5.70.

    Прогноз: В прошлом теннисном сезоне Мирра Андреева уступила Эшлин Крюгер на турнире Большого шлема в Открытом чемпионате США. За это время россиянка набралась игрового опыта и способна взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Крюгер?

    Матч Андреева — Крюгер состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Крюгер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Андреевой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Крюгер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Андреевой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Крюгер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Крюгер?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, на победу Крюгер букмекеры предлагают за 5.70.

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    Андреева — Крюгер: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 29.05.202512:00. Сможет ли Андреева взять реванш у Крюгер
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