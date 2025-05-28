«Челси» стал победителем Лиги конференций

стал победителем Лиги конференций, одержав волевую победу в финале турнира надсо счетом 4:1.

«Бетис» открыл счет на 9-й минуте после точного удара Эз Абде. Испанский клуб вел в счете до 65-й минуты, пока капитан лондонцев Энцо Фернандес не сравнял счет в матче, а пять минут спустя Николас Джексон забил победный гол в матче, Джейдон Санчо забил гол на 83-й минуте встречи, а Мойзес Кайседо поставил точку в матче в компенсированное времяю

Футбол. Лига конференций. Финал Бетис — Челси 1:4 Голы: 1:0 Абде Эззальзули (9'), 1:1 Энцо Фернандес (65'), 1:2 Николас Джексон (70'), 1:3 Джейдон Санчо (83'), 1:4 Мойсес Кайседо (90 + 1') Бетис: Адриан, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 46'), Пабло Форнальс (Серхи Альтмира, 85'), Джонни Кардозо (Джовани Ло Чельсо, 85'), Иско, Антони, Абде Эззальзули (Хесус Родригес Карабальо, 53'), Седрик Бакамбу (Айтор Руйбаль, 72') Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Леви Колвилл, 61'), Мало Гюсто (Рис Джеймс, 46'), Энцо Фернандес, Коул Палмер (Марк Гиу, 87'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Николас Джексон (Кирман Дьюсбери-Холл, 80'), Чуквунонсо Мадуэке, Педру Нету (Джейдон Санчо, 61') Предупреждения: Мойсес Кайседо (41'), Бенуа Бадьяшиль (55'), Коул Палмер (79'), Джейдон Санчо (85'), Антони (88')

«Челси» стал первым клубом в Европе, который выиграл все пять европейских турниров — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок Европы и существовавший до 1999-го года Кубок обладателей кубков.