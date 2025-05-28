«Бетис» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

Сегодня в польском Вроцлаве состоится финал Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси». Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Лига конференций. Финал Бетис — Челси : Бетис: Адриан, Юссуф Сабали, Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес, Джонни Кардозо, Пабло Форнальс, Иско, Антони, Абде Эззальзули, Седрик Бакамбу Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Джейдон Санчо, Чуквунонсо Мадуэке

До матча

Футболисты Бетиса на предматчевой разминке globallookpress.com

21:45 Финальный матч состоится на стадионе «Вроцлав», расположенном в одноименном польском городе. Эта арена, вмещающая 45 105 зрителей, принимала игры чемпионата Европы 2012 года и является домашним стадионом клуба «Шлёнск».

Трофей Лиги конференций globallookpress.com

21:38 За три предыдущих сезона Лиги конференций ни одной испанской команде так и не удалось дойти до финала турнира, не говоря уже о победе. Английские клубы в этом плане уже оставили свой след в истории соревнования — в 2023 году «Вест Хэм» завоевал трофей, одолев в решающем матче «Фиорентину».

Стартовые составы

«Бетис»: Адриан, Сабали, Бартра, Натан, Родригес, Форнальс, Иско, Кардозо, Антони, Бакамбу, Абде

«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Бадьяшил, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон

«Бетис»

«Бетис» впервые в своей истории вышел в финал европейского клубного турнира. В четвертом розыгрыше Лиги конференций команда из Севильи поспорит за трофей с лондонским «Челси».

На общем этапе турнира «зелено-белые» заняли лишь 15-е место, пробившись в стыковые матчи. Там команда Мануэля Пеллегрини уверенно справилась с бельгийским «Гентом» — 3:0 в гостях и 1:0 дома. В 1/8 финала «Бетис» разнес «Виторию» в Гимарайнше со счетом 4:0 после домашней ничьей 2:2. В четвертьфинале испанцы прошли польскую «Ягеллонию» (2:0 дома и 1:1 на выезде).

Полуфинальное противостояние с «Фиорентиной», финалистом двух прошлых розыгрышей Лиги конференций, завершилось драматичной ничьей в дополнительное время ответного матча — по сумме двух встреч 4:3 («Бетис» выиграл дома 2:1, в гостях сыграл 2:2).

В Примере севильцы завершили сезон на шестом месте, заработав путевку в Лигу Европы. В последнем туре команда сыграла вничью с «Валенсией» — 1:1.

«Челси»

«Челси» вышел в финал еврокубка в третий раз за последние семь лет. В 2019 году «синие» выиграли Лигу Европы, а в 2021-м — Лигу Чемпионов. Теперь лондонцы могут стать первым клубом в истории, завоевавшим все три основных еврокубка — Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Путь подопечных Энцо Марески в Лиге конференций был уверенным. На общем этапе «Челси» одержал шесть побед в шести матчах и стал самой результативной командой стадии (разница мячей — 26:5). В плей-офф лондонцы прошли «Копенгаген» (2:1 на выезде, 1:0 дома), затем «Легию» (3:0 в Польше и 1:2 в Англии), а в полуфинале дважды обыграли шведский «Юргорден» — 4:1 в гостях и 1:0 на «Стэмфорд Бридж».

Сезон в АПЛ «синие» завершили на четвертом месте с 69 очками, что позволило им вернуться в Лигу Чемпионов. В заключительном туре «Челси» победил в гостях «Ноттингем Форест» — 1:0.

Личные встречи

Команды дважды играли между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2005/2006, обменявшись домашними победами — 4:0 в Лондоне и 1:0 в Севилье.

Прямая речь

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини:

— «Я не знаю, кого можно считать фаворитом. Без сомнения, бюджет "Челси" отличается, у них другие инвестиции, но это должно отражаться на поле, что совсем другое дело. Мы не чувствуем, что "Челси" — фаворит. Мы будем искать свою игру с первой минуты. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выйти побеждать с первой минуты».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска:

— «Самое сложное в этой кампании было убедить игроков, что для нас Лига конференций — важнейший турнир. Просто потому, что это наша реальность. Мы должны уважать каждого соперника, каждую команду в Европе, с которой сталкиваемся. Я не думаю о победе ради своего имени в истории — я думаю о клубе и о болельщиках. Если мы выиграем — это будет их трофей».