«Бетис» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

До матча
21:45 Финальный матч состоится на стадионе «Вроцлав», расположенном в одноименном польском городе. Эта арена, вмещающая 45 105 зрителей, принимала игры чемпионата Европы 2012 года и является домашним стадионом клуба «Шлёнск».
21:38 За три предыдущих сезона Лиги конференций ни одной испанской команде так и не удалось дойти до финала турнира, не говоря уже о победе. Английские клубы в этом плане уже оставили свой след в истории соревнования — в 2023 году «Вест Хэм» завоевал трофей, одолев в решающем матче «Фиорентину».
Стартовые составы
«Бетис»: Адриан, Сабали, Бартра, Натан, Родригес, Форнальс, Иско, Кардозо, Антони, Бакамбу, Абде
«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Бадьяшил, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон
«Бетис»
«Бетис» впервые в своей истории вышел в финал европейского клубного турнира. В четвертом розыгрыше Лиги конференций команда из Севильи поспорит за трофей с лондонским «Челси».
На общем этапе турнира «зелено-белые» заняли лишь 15-е место, пробившись в стыковые матчи. Там команда Мануэля Пеллегрини уверенно справилась с бельгийским «Гентом» — 3:0 в гостях и 1:0 дома. В 1/8 финала «Бетис» разнес «Виторию» в Гимарайнше со счетом 4:0 после домашней ничьей 2:2. В четвертьфинале испанцы прошли польскую «Ягеллонию» (2:0 дома и 1:1 на выезде).
Полуфинальное противостояние с «Фиорентиной», финалистом двух прошлых розыгрышей Лиги конференций, завершилось драматичной ничьей в дополнительное время ответного матча — по сумме двух встреч 4:3 («Бетис» выиграл дома 2:1, в гостях сыграл 2:2).
В Примере севильцы завершили сезон на шестом месте, заработав путевку в Лигу Европы. В последнем туре команда сыграла вничью с «Валенсией» — 1:1.
«Челси»
«Челси» вышел в финал еврокубка в третий раз за последние семь лет. В 2019 году «синие» выиграли Лигу Европы, а в 2021-м — Лигу Чемпионов. Теперь лондонцы могут стать первым клубом в истории, завоевавшим все три основных еврокубка — Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
Путь подопечных Энцо Марески в Лиге конференций был уверенным. На общем этапе «Челси» одержал шесть побед в шести матчах и стал самой результативной командой стадии (разница мячей — 26:5). В плей-офф лондонцы прошли «Копенгаген» (2:1 на выезде, 1:0 дома), затем «Легию» (3:0 в Польше и 1:2 в Англии), а в полуфинале дважды обыграли шведский «Юргорден» — 4:1 в гостях и 1:0 на «Стэмфорд Бридж».
Сезон в АПЛ «синие» завершили на четвертом месте с 69 очками, что позволило им вернуться в Лигу Чемпионов. В заключительном туре «Челси» победил в гостях «Ноттингем Форест» — 1:0.
Личные встречи
Команды дважды играли между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2005/2006, обменявшись домашними победами — 4:0 в Лондоне и 1:0 в Севилье.
Прямая речь
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини:
— «Я не знаю, кого можно считать фаворитом. Без сомнения, бюджет "Челси" отличается, у них другие инвестиции, но это должно отражаться на поле, что совсем другое дело. Мы не чувствуем, что "Челси" — фаворит. Мы будем искать свою игру с первой минуты. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выйти побеждать с первой минуты».
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска:
— «Самое сложное в этой кампании было убедить игроков, что для нас Лига конференций — важнейший турнир. Просто потому, что это наша реальность. Мы должны уважать каждого соперника, каждую команду в Европе, с которой сталкиваемся. Я не думаю о победе ради своего имени в истории — я думаю о клубе и о болельщиках. Если мы выиграем — это будет их трофей».