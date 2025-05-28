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    Бетис — Челси: прогноз на финал Лиги конференций, ставка на матч за 2.04

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    «Челси»
    28 мая в финальном матче Лиги конференций сыграют «Бетис» и «Челси». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Финал 28 Мая 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: команда из Севильи на пути к финалу успела пройти «Гент», «Виторию Гимарайнш», «Ягеллонию» и «Фиорентину»

    В чемпионате Испании «бетикос» финишировали на шестом месте с 60-ю очками в активе. Севильцы смогли за 38 матчей забить 57 мячей, а пропустили 50.

    Бетис — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах «белые» сыграли вничью с «Валенсией» (1:1) и крупно проиграли «Атлетико» (1:4).

    До этого же севильский коллектив поделил очки с «Райо Вальекано» (2:2) и «Осасуной» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим «гелиополиты» прошли «Фиорентину» в Лиге конференций (2:1, 2:2).

    Не сыграют: травмированы Чимо Авилья, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Франсиско Виейтес, Юссуф Сабали, Джовани Ло Чельсо и Марк Рока.

    Состояние команды: подопечные Мануэля Пеллегрини достаточно хорошо провели текущий сезон. «Бетис» смог попасть в Лигу Европы на следующий сезон через чемпионат и теперь может обзавестись еврокубком.

    Если сравнивать выступление с прошлым сезоном, то «Бетис» его повторил. Оба раза команда финишировала на шестой строчке в турнирной таблице.

    «Челси»

    Турнирное положение: лондонцы уже успели пройти в Лиге Европы «Копенгаген», «Легию» и «Юргорден».

    В чемпионате Англии «синие» смогли пробиться в Лигу чемпионов, набрав 69 очков и став четвертыми.

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    • За 38 матчей лондонская команда смогла 64 раза поразить ворота соперника и 43 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «аристократы» переиграли «Ноттингем Форест» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    До этого же коллектив из Лондона проиграл «Ньюкаслу» (0:2).

    Перед эти «пенсионеры» смогли пройти «Юргорден» в Лиге конференций (4:1, 1:0).

    Не сыграют: травмированы Омари Келлиман и Уэсли Фофана.

    Состояние команды: сезон «Челси» можно будет считать успешным, если команда выиграет Лигу конференций. Подопечные Энцо Марески не смогли завоевать внутреннего трофея, но забронировали себе место в Лиге чемпионов.

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    Думается, что поражение в этой игре будет значить для «Челси» провал, а вот победа станет утешением в конце сезона.

    Статистика для ставок

    • «Челси» выиграл 7 из последних 8 матчей

    • «Бетис» не может победить на протяжении 5 матчей

    • «Бетис» забивает на протяжении 20 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.67, а победа «Бетиса» — в 4.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.04.

    Прогноз: в финальных матчах всегда все на тоненького. Вряд ли команды будут рисковать и вполне могут не забить много мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.04.

    Прогноз: также вероятна ничья в основное время. Пусть соперники проведут на поле больше 90 минут.

    Ставка: ничья за 3.67.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бетис — Челси?

    Матч Бетис — Челси состоится 28 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бетис — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бетис — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис — Челси?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бетис — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.67, а победа «Бетиса» — в 4.44.

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