Бетис — Челси: прогноз на финал Лиги конференций, ставка на матч за 2.04

28 мая в финальном матче Лиги конференций сыграют «Бетис» и «Челси». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: команда из Севильи на пути к финалу успела пройти «Гент», «Виторию Гимарайнш», «Ягеллонию» и «Фиорентину»

В чемпионате Испании «бетикос» финишировали на шестом месте с 60-ю очками в активе. Севильцы смогли за 38 матчей забить 57 мячей, а пропустили 50.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» сыграли вничью с «Валенсией» (1:1) и крупно проиграли «Атлетико» (1:4).

До этого же севильский коллектив поделил очки с «Райо Вальекано» (2:2) и «Осасуной» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим «гелиополиты» прошли «Фиорентину» в Лиге конференций (2:1, 2:2).

Не сыграют: травмированы Чимо Авилья, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Франсиско Виейтес, Юссуф Сабали, Джовани Ло Чельсо и Марк Рока.

Состояние команды: подопечные Мануэля Пеллегрини достаточно хорошо провели текущий сезон. «Бетис» смог попасть в Лигу Европы на следующий сезон через чемпионат и теперь может обзавестись еврокубком.

Если сравнивать выступление с прошлым сезоном, то «Бетис» его повторил. Оба раза команда финишировала на шестой строчке в турнирной таблице.

«Челси»

Турнирное положение: лондонцы уже успели пройти в Лиге Европы «Копенгаген», «Легию» и «Юргорден».

В чемпионате Англии «синие» смогли пробиться в Лигу чемпионов, набрав 69 очков и став четвертыми.

За 38 матчей лондонская команда смогла 64 раза поразить ворота соперника и 43 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «аристократы» переиграли «Ноттингем Форест» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

До этого же коллектив из Лондона проиграл «Ньюкаслу» (0:2).

Перед эти «пенсионеры» смогли пройти «Юргорден» в Лиге конференций (4:1, 1:0).

Не сыграют: травмированы Омари Келлиман и Уэсли Фофана.

Состояние команды: сезон «Челси» можно будет считать успешным, если команда выиграет Лигу конференций. Подопечные Энцо Марески не смогли завоевать внутреннего трофея, но забронировали себе место в Лиге чемпионов.

Думается, что поражение в этой игре будет значить для «Челси» провал, а вот победа станет утешением в конце сезона.

Статистика для ставок

«Челси» выиграл 7 из последних 8 матчей

«Бетис» не может победить на протяжении 5 матчей

«Бетис» забивает на протяжении 20 матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.67, а победа «Бетиса» — в 4.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.04.

Прогноз: в финальных матчах всегда все на тоненького. Вряд ли команды будут рисковать и вполне могут не забить много мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.04.

Прогноз: также вероятна ничья в основное время. Пусть соперники проведут на поле больше 90 минут.

Ставка: ничья за 3.67.