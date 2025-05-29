Де Минор — Бублик. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс в первом раунде одержал победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4, 7:6.

Австралиец прошел хотя бы один круг на седьмом турнире подряд.

При этом на каждом из шести предыдущих турниров Де Минор обязательно выигрывал не менее двух матчей.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В текущем сезоне лучшим результатом Де Минора на грунте пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

В прошлом году Де Минор дошел до четвертьфинала на мэйджоре в столице Франции.

Бублик

Саша в стартовом матче выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 6:2, 6:4, 6:4.

У представителя Казахстана на данный момент очень приятный баланс на грунте этой весной — 12 побед и пять поражений.

Бублик выиграл шесть из семи последних матчей.

В середине мая Бублик стал победителем грунтового «челленджера» в Турине. Вскоре после этого он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару на старте «пятисотника» в Гамбурге.

В предыдущих сезонах Бублик ни разу не проходил на Ролан Гаррос дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.10. победу Бублика букмекеры предлагают за 6.90.

Прогноз: Саша проиграл три предыдущих матча против австралийца, при этом не взяв ни сета. Скорее всего, Де Минор снова спокойно остановит балагура из Казахстана.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 33,5 за 1.96.