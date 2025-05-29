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    Бублик остановит Де Минора?

    Де Минор — Бублик. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2025 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 12:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Де Минор

    Алекс в первом раунде одержал победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4, 7:6.

    Австралиец прошел хотя бы один круг на седьмом турнире подряд.

    При этом на каждом из шести предыдущих турниров Де Минор обязательно выигрывал не менее двух матчей.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В текущем сезоне лучшим результатом Де Минора на грунте пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    В прошлом году Де Минор дошел до четвертьфинала на мэйджоре в столице Франции.

    Бублик

    Саша в стартовом матче выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 6:2, 6:4, 6:4.

    У представителя Казахстана на данный момент очень приятный баланс на грунте этой весной — 12 побед и пять поражений.

    Бублик выиграл шесть из семи последних матчей.

    В середине мая Бублик стал победителем грунтового «челленджера» в Турине. Вскоре после этого он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару на старте «пятисотника» в Гамбурге.

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    В предыдущих сезонах Бублик ни разу не проходил на Ролан Гаррос дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.10. победу Бублика букмекеры предлагают за 6.90.

    Прогноз: Саша проиграл три предыдущих матча против австралийца, при этом не взяв ни сета. Скорее всего, Де Минор снова спокойно остановит балагура из Казахстана.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 33,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Минор — Бублик?

    Матч Де Минор — Бублик состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Минор — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора + тотал геймов меньше 33,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Минор — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора + тотал геймов меньше 33,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Минор — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Минор — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.10. победу Бублика букмекеры предлагают за 6.90.

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