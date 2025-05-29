Каролина — Флорида. Ставка (к. 2.44) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 29 мая 2025 года

В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 29 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «Каролина» набрала 99 очков. В таблице Атлантического дивизиона команда заняла 2-ю строчку, на 8 турнирных пунктов обойдя «Нью-Джерси».

Последние матчи: На фоне уверенных серий с «Нью-Джерси» и «Вашингтоном» финал Востока для «Каролины» выдался провальным уже на старте с учетом трех подряд крупных поражений.

Так, перед четвертой встречей команда Рода Бриндамора горела 0:3, но в решающий момент сумела одержать первую в рамках противостояния победу — 3:0 и тем самым вернуть противостояние на домашний лед.

Не сыграют: Йеспер Фаст, Джайлен Чатфилд (под вопросом), Шон Уокер (под вопросом).

Состояние команды: За счет качественной системной игры «Каролина» без особых трудностей преодолела предыдущие стадии Кубка, а в серии с «Флоридой» достигла дна с точки зрения количества ошибок.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В настоящий момент у команды Рода Бриндамора нет права на очередной провал, так как это будет подразумевать вылет. С правильной оценкой ситуации, «Харрикейнз» добились успеха в четвертой встрече, прошедшей на площадке «Пантерз».

Игра «Каролины», как правило, строится на высокой плотности в обороне, с акцентом на контроль шайбы и отложенные комбинации — все то, что позволило накануне избежать раннего прекращения борьбы в финальном противостоянии Востока.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата «Флорида» закончила на 3-м месте в таблице Атлантического дивизиона. С 98 очками в активе, «Пантерз» на 1 балл обогнали «Оттаву».

Последние матчи: После насыщенной битвы с «Торонто», которая завершилась лишь в седьмой игре, «Флорида» в ударном темпе провела три матча с «Каролиной», разгромив соперника как на выезде, так и на домашнем льду — 5:2; 5:0; 6:2.

Однако шансом обеспечить ранний выход в финал команда Пола Мориса не воспользовалась. В четвертом матче «Пантерз» уступили со счетом 0:3, пропустив две шайбы из трех в концовке встречи, в пустые ворота.

Не сыграют: Энтони Джон Грир, Нико Миккола, Сэм Рейнхарт.

Состояние команды: Несмотря на недавнее поражение, «Флорида» проводит один из самых организованных и целостных плей-офф отрезков, превзойдя все то, что на более ранних стадиях демонстрировали конкуренты.

Одним из главных козырей команды Пола Мориса остается умение контролировать ход матчей и действовать строго по выбранной схеме — от высокой плотности в чужой зоне до мгновенных переходов из обороны в атаку.

Особое внимание «Флорида» уделяет смене вектора давления, что позволяет подстраиваться под темп, который пытается навязать соперник. Так, «Пантерз» методично подавляют любую попытку сопротивления и успешно справляются с наступательной активностью «Каролины».

Статистика для ставок

«Флорида» не проигрывает в гостях на протяжении 4-х последних матчей

Только в одной встрече из 4-х предыдущих на территории соперников «Флорида» пропускала меньше гола

В 5 матчах из 7 последних «Флорида» забрасывала от 5 шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.59, ничья — в 4.31, а победа «Флориды» — в 2.42.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

Прогноз: Поражение на домашнем льду слегка отрезвило «Пантерз», но не пошатнуло их доминирующую роль в рамках этого противостояния. По-прежнему «Флорида» имеет возможность быстро закончить серию.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.44.

Прогноз: Команда Мориса сосредоточена на высокой реализации, что в целом идеально работает вдолгую. После «засухи» в четвертой встрече «Флорида» попытается оживить эффективную наступательную игру.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 за 1.82.