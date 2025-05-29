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    «Флорида» вновь преуспеет в гостях

    Каролина — Флорида. Ставка (к. 2.44) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 29 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
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    Мэттью Ткачук
    В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 29 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 29 Мая 2025 года

    Каролина

  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 03:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «Каролина» набрала 99 очков. В таблице Атлантического дивизиона команда заняла 2-ю строчку, на 8 турнирных пунктов обойдя «Нью-Джерси».

    Последние матчи: На фоне уверенных серий с «Нью-Джерси» и «Вашингтоном» финал Востока для «Каролины» выдался провальным уже на старте с учетом трех подряд крупных поражений.

    Каролина — Флорида: коэффициенты букмекеров

    Так, перед четвертой встречей команда Рода Бриндамора горела 0:3, но в решающий момент сумела одержать первую в рамках противостояния победу — 3:0 и тем самым вернуть противостояние на домашний лед.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Джайлен Чатфилд (под вопросом), Шон Уокер (под вопросом).

    Состояние команды: За счет качественной системной игры «Каролина» без особых трудностей преодолела предыдущие стадии Кубка, а в серии с «Флоридой» достигла дна с точки зрения количества ошибок.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В настоящий момент у команды Рода Бриндамора нет права на очередной провал, так как это будет подразумевать вылет. С правильной оценкой ситуации, «Харрикейнз» добились успеха в четвертой встрече, прошедшей на площадке «Пантерз».

    Игра «Каролины», как правило, строится на высокой плотности в обороне, с акцентом на контроль шайбы и отложенные комбинации — все то, что позволило накануне избежать раннего прекращения борьбы в финальном противостоянии Востока.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата «Флорида» закончила на 3-м месте в таблице Атлантического дивизиона. С 98 очками в активе, «Пантерз» на 1 балл обогнали «Оттаву».

    Последние матчи: После насыщенной битвы с «Торонто», которая завершилась лишь в седьмой игре, «Флорида» в ударном темпе провела три матча с «Каролиной», разгромив соперника как на выезде, так и на домашнем льду — 5:2; 5:0; 6:2.

    Однако шансом обеспечить ранний выход в финал команда Пола Мориса не воспользовалась. В четвертом матче «Пантерз» уступили со счетом 0:3, пропустив две шайбы из трех в концовке встречи, в пустые ворота.

    Не сыграют: Энтони Джон Грир, Нико Миккола, Сэм Рейнхарт.

    Состояние команды: Несмотря на недавнее поражение, «Флорида» проводит один из самых организованных и целостных плей-офф отрезков, превзойдя все то, что на более ранних стадиях демонстрировали конкуренты.

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    Одним из главных козырей команды Пола Мориса остается умение контролировать ход матчей и действовать строго по выбранной схеме — от высокой плотности в чужой зоне до мгновенных переходов из обороны в атаку.

    Особое внимание «Флорида» уделяет смене вектора давления, что позволяет подстраиваться под темп, который пытается навязать соперник. Так, «Пантерз» методично подавляют любую попытку сопротивления и успешно справляются с наступательной активностью «Каролины».

    Статистика для ставок

    • «Флорида» не проигрывает в гостях на протяжении 4-х последних матчей

    • Только в одной встрече из 4-х предыдущих на территории соперников «Флорида» пропускала меньше гола

    • В 5 матчах из 7 последних «Флорида» забрасывала от 5 шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.59, ничья — в 4.31, а победа «Флориды» — в 2.42.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

    Прогноз: Поражение на домашнем льду слегка отрезвило «Пантерз», но не пошатнуло их доминирующую роль в рамках этого противостояния. По-прежнему «Флорида» имеет возможность быстро закончить серию.

    Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.44.

    Прогноз: Команда Мориса сосредоточена на высокой реализации, что в целом идеально работает вдолгую. После «засухи» в четвертой встрече «Флорида» попытается оживить эффективную наступательную игру.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 за 1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Каролина — Флорида?

    Матч Каролина — Флорида состоится 29 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Каролина — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Каролина — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Флорида» не проиграет + ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 2.44.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.59, ничья — в 4.31, а победа «Флориды» — в 2.42.

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    Каролина — Флорида: прогноз и ставка за 2.44, статистика, коэффициенты матча 29.05.202503:00. «Флорида» вновь преуспеет в гостях
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