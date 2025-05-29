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    Сможет ли Александрова обеспечить место в 3 круге?

    Кочаретто — Александрова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кочаретто — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Элизабетты Кочаретто во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 29 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кочаретто — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кочаретто

    Итальянской теннисистке удалось прервать проигрышную серию из двух матчей. Элизабетта Кочаретто в первом раунде Открытого чемпионата Франции переиграла в двух сетах Тейлор Таунсенд из США (6:3, 6:2).

    На корте спортсменки провели 1 час 7 минут, за это время Кочаретто выполнила два сета, реализовала три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

    До старта Ролан Гаррос Кочаретто выступила на соревнованиях в Рабате и Риме, однако дальше второго круга итальянка так и пробилась.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В рейтинге WTA Кочаретто занимает 89 место.

    Александрова

    На Открытом чемпионате Франции Екатерина Александрова в двух сетах выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 6:2). Время встречи длилась 1 час и 25 минут.

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    • Екатерина Александрова в матче против итальянки выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На последнем турнире в Мадриде Александрова смогла выиграть у сербки Ольги Данилович, австралийки Дарьи Касаткиной и проиграла японке Моюке Учижиме.

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    В рейтинге WTA Александрова занимает 20 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.21, на победу Кочаретто букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: Екатерина Александрова может обыграть соперницу на опыте, россиянка входит в число потенциальных теннисисток, которые претендуют на место в топ-8.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-5.5) с коэффициентом 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кочаретто — Александрова?

    Матч Кочаретто — Александрова состоится 29 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кочаретто — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Александровой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кочаретто — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Александровой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кочаретто — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кочаретто — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Александрову в этом матче можно поставить за 1.21, на победу Кочаретто букмекеры предлагают за 4.40.

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