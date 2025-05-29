Кочаретто — Александрова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Кочаретто
Итальянской теннисистке удалось прервать проигрышную серию из двух матчей. Элизабетта Кочаретто в первом раунде Открытого чемпионата Франции переиграла в двух сетах Тейлор Таунсенд из США (6:3, 6:2).
На корте спортсменки провели 1 час 7 минут, за это время Кочаретто выполнила два сета, реализовала три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.
До старта Ролан Гаррос Кочаретто выступила на соревнованиях в Рабате и Риме, однако дальше второго круга итальянка так и пробилась.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В рейтинге WTA Кочаретто занимает 89 место.
Александрова
На Открытом чемпионате Франции Екатерина Александрова в двух сетах выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 6:2). Время встречи длилась 1 час и 25 минут.
Екатерина Александрова в матче против итальянки выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
На последнем турнире в Мадриде Александрова смогла выиграть у сербки Ольги Данилович, австралийки Дарьи Касаткиной и проиграла японке Моюке Учижиме.
В рейтинге WTA Александрова занимает 20 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.21, на победу Кочаретто букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: Екатерина Александрова может обыграть соперницу на опыте, россиянка входит в число потенциальных теннисисток, которые претендуют на место в топ-8.
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Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-5.5) с коэффициентом 2.10.