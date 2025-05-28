Муньяр — Фис. Ставка (к. 2.21) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Француз Артур Фис сыграет испанца Хауме Муньяра во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муньяр

Хауме в стартовом матче одержал уверенную победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:1, 7:5.

В текущем сезоне у испанского теннисиста пока отрицательный баланс на грунте — шесть побед и восемь поражений.

Ранее Муньяр не смог пройти первый раунд сразу на пяти грунтовых турнирах — в Марракеше, Монте-Карло, Мадриде, Экс-ан-Провансе и Женеве.

Но при этом Муньяр дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Риме. На этом турнире он обыграл американцев Бена Шелтона и Себастьяна Корду.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Хауме ни разу не выигрывал в Париже больше одного матча.

Фис

Артур тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки домашнего мэйжора.

В двух предыдущих сезонах француз не смог пройти первый круг, проиграв Алехандро Давидовичу-Фокине и Маттео Арнальди.

На этот раз Фис одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4, 6:7, 6:3.

Фис выиграл девять из 13-ти предыдущих матчей на грунте. Ранее этой весной он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне и до четвертого круга на «тысячнике» в Риме, благодаря чему поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.45, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: Артур выиграл два предыдущих матча против Хауме — в 2022-м на харде в Париже, а в 2024-м — на грунте в Гамбурге. При этом во втором случае французу понадобился дополнительный сет. Скорее всего, в предстоящем матче Муньяр тоже сможет взять хотя бы одну партию.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса + тотал сетов больше 3,5 за 2.21.