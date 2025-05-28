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    Фис устроит драму в матче с Муньяром?

    Муньяр — Фис. Ставка (к. 2.21) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Фис
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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет испанца Хауме Муньяра во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 28 Мая 2025 года

    Хауме Мунар

  • Испания
    •  Хауме Мунар 12:00 Артур Филс

    Артур Филс

  • Франция
    •

    Муньяр

    Хауме в стартовом матче одержал уверенную победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:1, 7:5.

    В текущем сезоне у испанского теннисиста пока отрицательный баланс на грунте — шесть побед и восемь поражений.

    Ранее Муньяр не смог пройти первый раунд сразу на пяти грунтовых турнирах — в Марракеше, Монте-Карло, Мадриде, Экс-ан-Провансе и Женеве.

    Но при этом Муньяр дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Риме. На этом турнире он обыграл американцев Бена Шелтона и Себастьяна Корду.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Хауме ни разу не выигрывал в Париже больше одного матча.

    Фис

    Артур тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки домашнего мэйжора.

    В двух предыдущих сезонах француз не смог пройти первый круг, проиграв Алехандро Давидовичу-Фокине и Маттео Арнальди.

    На этот раз Фис одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4, 6:7, 6:3.

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    Фис выиграл девять из 13-ти предыдущих матчей на грунте. Ранее этой весной он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне и до четвертого круга на «тысячнике» в Риме, благодаря чему поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.45, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: Артур выиграл два предыдущих матча против Хауме — в 2022-м на харде в Париже, а в 2024-м — на грунте в Гамбурге. При этом во втором случае французу понадобился дополнительный сет. Скорее всего, в предстоящем матче Муньяр тоже сможет взять хотя бы одну партию.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса + тотал сетов больше 3,5 за 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муньяр — Фис?

    Матч Муньяр — Фис состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Муньяр — Фис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фиса + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муньяр — Фис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фиса + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муньяр — Фис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муньяр — Фис?

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.45, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.21.

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    Муньяр — Фис: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Фис устроит драму в матче с Муньяром?
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