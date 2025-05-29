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    Джокович дожмет Муте только в пятом сете?

    Муте — Джокович. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Муте — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против француза Корантена Муте во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2025 года

    Корентен Муте

  • Франция
    •  Корентен Муте 12:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
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    Муте

    Корантен четвертый год подряд прошел во втором раунд на домашнем мэйджора.

    В прошлом сезоне француз добрался до четвертого раунда, где проиграл Яннику Синнеру.

    В первом раунде текущего турнира Муте одержал победу над 280-й ракеткой мира Клеманом Табуром — 6:3, 7:6, 6:3.

    Муте выиграл четыре из пяти последних матчей. Две недели назад он дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Риме.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На итальянском «тысячнике» Корантен выиграл у Ринки Хиджикаты, Юго Эмбера и Хольгера Руне, после чего уступил Джеку Дрейперу (6:1, 4:6, 3:6).

    Джокович

    Новак в первом круге выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

    Победная серия сербского теннисиста теперь составляет пять матчей.

    На неделе перед французским мэйджором Джокович выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

    Вопреки ожиданиям, Джоковичу все-таки удалось приблизиться к своей оптимальной форме. Во всяком случае недавние матчи он провел на очень хорошем уровне.

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    В прошлом году Джокович прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Джоковича. На Муте можно поставить за 10.75.

    Прогноз: в прошлом году Новак обыграл француза на грунте в Риме со счетом 6:3, 6:1. Несмотря на то, что Муте здорово играл в недавних матчах, в предстоящем он вряд ли удивит 38-летнего серба, который, похоже, потратил немало времени на подготовку к Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-8,5) за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муте — Джокович?

    Матч Муте — Джокович состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Муте — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоковича с форой по геймам (-8,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муте — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоковича с форой по геймам (-8,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муте — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муте — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Джоковича. На Муте можно поставить за 10.75.

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    Муте — Джокович: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 29.05.202512:00. Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
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