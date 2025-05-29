Муте — Джокович. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против француза Корантена Муте во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муте

Корантен четвертый год подряд прошел во втором раунд на домашнем мэйджора.

В прошлом сезоне француз добрался до четвертого раунда, где проиграл Яннику Синнеру.

В первом раунде текущего турнира Муте одержал победу над 280-й ракеткой мира Клеманом Табуром — 6:3, 7:6, 6:3.

Муте выиграл четыре из пяти последних матчей. Две недели назад он дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Риме.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На итальянском «тысячнике» Корантен выиграл у Ринки Хиджикаты, Юго Эмбера и Хольгера Руне, после чего уступил Джеку Дрейперу (6:1, 4:6, 3:6).

Джокович

Новак в первом круге выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

Победная серия сербского теннисиста теперь составляет пять матчей.

На неделе перед французским мэйджором Джокович выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

Вопреки ожиданиям, Джоковичу все-таки удалось приблизиться к своей оптимальной форме. Во всяком случае недавние матчи он провел на очень хорошем уровне.

В прошлом году Джокович прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Джоковича. На Муте можно поставить за 10.75.

Прогноз: в прошлом году Новак обыграл француза на грунте в Риме со счетом 6:3, 6:1. Несмотря на то, что Муте здорово играл в недавних матчах, в предстоящем он вряд ли удивит 38-летнего серба, который, похоже, потратил немало времени на подготовку к Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-8,5) за 2.06.