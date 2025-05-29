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    Баптист спокойно разберется с японкой?

    Баптист — Хибино. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Баптист — Хибино
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    Хейли Баптист
    Американка Хейли Баптист и японка Нао Хибино встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Хибино, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2025 года

    Хейли Баптист

  • США
    •  Хейли Баптист 13:30 Нао Хибино

    Нао Хибино

  • Япония
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    Хайли Баптист

    Действительно серьёзных достижений по своей карьере Баптист так и не смогла достичь, но почти вся её карьера ещё впереди, так как ей только 23 года.

    В игре первого круга ей выпало играть против бразильянки Аддад Майа, которая имеет куда более серьезный опыт выступлений на соревнованиях такого уровня.

    Латиноамериканку хватило только на первый сет, а затем Хейли задавила её просто физически. На проигрыше Беатрис сказался выход в полуфинал турнира в Страсбурге в конце прошлой недели.

    Подобная победа должна придать сил американке, и с японкой она может справиться куда увереннее, чем с Аддад Майа.

    Нао Хибино

    Кроме Осаки на теннисном женском небосклоне остальные японки весьма слабы, но иногда Хибино удается демонстрировать свой класс.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В первом круге «Ролан Гаррос» ей выпало встречаться против своей соотечественницы Учижимы, и Нао одержала довольно простую викторию.

    На протяжении всего матча она диктовала свои условия, а физики ей хватило, чтобы держать максимально высокий темп игры до самого её завершения.

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    Против куда более мощной физически Баптист миниатюрной японке будет предельно тяжело, но свои шансы на корте она будет искать на протяжении всего матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Баптист — 1.23, победа Хибино — 4.23.

    Прогноз: Баптист сподобится на довольно легкую победу.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.86.

    Альтернативный прогноз: Хибино не сможет навязать конкурентную борьбу в этом матче.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.47.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Баптист — Хибино?

    Матч Баптист — Хибино состоится 29 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Баптист — Хибино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Баптист — Хибино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Баптист — Хибино?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Баптист — Хибино?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Баптист — Хибино: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 29.05.202513:30. Баптист спокойно разберется с японкой?
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