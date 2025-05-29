Баптист — Хибино. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

Американка Хейли Баптист и японка Нао Хибино встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Хибино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хайли Баптист

Действительно серьёзных достижений по своей карьере Баптист так и не смогла достичь, но почти вся её карьера ещё впереди, так как ей только 23 года.

В игре первого круга ей выпало играть против бразильянки Аддад Майа, которая имеет куда более серьезный опыт выступлений на соревнованиях такого уровня.

Латиноамериканку хватило только на первый сет, а затем Хейли задавила её просто физически. На проигрыше Беатрис сказался выход в полуфинал турнира в Страсбурге в конце прошлой недели.

Подобная победа должна придать сил американке, и с японкой она может справиться куда увереннее, чем с Аддад Майа.

Нао Хибино

Кроме Осаки на теннисном женском небосклоне остальные японки весьма слабы, но иногда Хибино удается демонстрировать свой класс.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В первом круге «Ролан Гаррос» ей выпало встречаться против своей соотечественницы Учижимы, и Нао одержала довольно простую викторию.

На протяжении всего матча она диктовала свои условия, а физики ей хватило, чтобы держать максимально высокий темп игры до самого её завершения.

Против куда более мощной физически Баптист миниатюрной японке будет предельно тяжело, но свои шансы на корте она будет искать на протяжении всего матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Баптист — 1.23, победа Хибино — 4.23.

Прогноз: Баптист сподобится на довольно легкую победу.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.86.

Альтернативный прогноз: Хибино не сможет навязать конкурентную борьбу в этом матче.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.47.