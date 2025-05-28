Легечка — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи в первом раунде одержал уверенную победу над Джорданом Томпсоном — 6:4, 6:2, 6:1.

Несмотря на счет, этот результат не стоит переоценивать. Во-первых, австралиец не самых большой мастер в игре на грунте, а во-вторых, соперника в этом году часто беспокоят травмы.

Легечка после февральского «пятисотника» в Дохе, на котором ему удалось дойти до полуфинала, до сих пор смог выиграть больше одного матча только на одном турнире.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На неделе перед Ролан Гаррос чешский теннисист дошел до четвертьфинала в Гамбурге. На немецком «пятисотнике» Легечка во втором раунде выиграл у Франсиско Серундоло, а в 1/4-й уступил Томасу Этчеверри.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом матче выиграл у 872-й ракетки мира Пабло Льямаса-Руиза — 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.

Перед Ролан Гаррос у испанского теннисиста был небольшой спад, который начался вскоре после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до полуфинала.

В начале мая Давидович-Фокина проиграл в стартовом матче нидерландцу Йесперу де Йонгу со счетом 0:6, 2:6.

В Гамбурге после победы над Гаэлем Монфисом испанец уступил итальянцу Флавио Коболли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.05, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: ну это точно не тот случай, когда есть смысл ставить на исход. Скорее всего, испанец и чех устроят серьезные разборки, по ходу которых им понадобятся и тай-брейки и даже пятый сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.96.