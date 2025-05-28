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    Сможет ли Давидович-Фокина обыграть Легечку?

    Легечка — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Легечка

    Иржи в первом раунде одержал уверенную победу над Джорданом Томпсоном — 6:4, 6:2, 6:1.

    Несмотря на счет, этот результат не стоит переоценивать. Во-первых, австралиец не самых большой мастер в игре на грунте, а во-вторых, соперника в этом году часто беспокоят травмы.

    Легечка после февральского «пятисотника» в Дохе, на котором ему удалось дойти до полуфинала, до сих пор смог выиграть больше одного матча только на одном турнире.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На неделе перед Ролан Гаррос чешский теннисист дошел до четвертьфинала в Гамбурге. На немецком «пятисотнике» Легечка во втором раунде выиграл у Франсиско Серундоло, а в 1/4-й уступил Томасу Этчеверри.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в первом матче выиграл у 872-й ракетки мира Пабло Льямаса-Руиза — 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.

    Перед Ролан Гаррос у испанского теннисиста был небольшой спад, который начался вскоре после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до полуфинала.

    В начале мая Давидович-Фокина проиграл в стартовом матче нидерландцу Йесперу де Йонгу со счетом 0:6, 2:6.

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    В Гамбурге после победы над Гаэлем Монфисом испанец уступил итальянцу Флавио Коболли.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.05, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.77.

    Прогноз: ну это точно не тот случай, когда есть смысл ставить на исход. Скорее всего, испанец и чех устроят серьезные разборки, по ходу которых им понадобятся и тай-брейки и даже пятый сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Легечка — Давидович-Фокина?

    Матч Легечка — Давидович-Фокина состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Легечка — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 39,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Легечка — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 39,0» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Легечка — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Легечка — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.05, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.77.

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    Легечка — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Сможет ли Давидович-Фокина обыграть Легечку?
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