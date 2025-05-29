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    Команда Месси уверенно одолеет «Монреаль»

    Интер Майами — Монреаль. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, МЛС, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Монреаль»
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    Лионель Месси
    29 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Монреаль». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 29 Мая 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:30 Монреаль

    Монреаль

  • США. MLS
    •

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Цапли» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Интер Майами» на 7 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 14 матчах.

    Интер Майами — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Цапли» не смогли обыграть «Филадельфию Юнион» (3:3).

    До того команда была разбита «Орландо Сити» (0:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Интер Майами» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Цапли» нынче не преуспевают в плане результатов. Зато команда забивает в среднем почти 2 гола за матч.

    Матчи с «Монреалем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Интер Майами» победил 2 раза при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Цапли» намерены прервать свой четырехматчевый безвыигрышный сериал.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: «Монреаль» нынче выглядит бледновато. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы своей конференции.

    Причем «Монреаль» набрал всего 8 очков в 15 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Монреаль» не смог обыграть «Лос-Анджелес» (2:2).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Форге». Да и поединок с «Торонто» завершился зычной коллизией (1:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монреаль» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Монреаль» на данном этапе выглядит бледно. Команда не побеждает 4 матча кряду.

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    При этом «Монреаль» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 10 мячей в 15 поединках МЛС.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и мотивация подняться со дна таблицы огромнейшая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не побеждали в 4 своих последних матчах

    • «Интер Майами» в 4 последних поединках пропускал не менее 3 мячей за матч

    • «Цапли» в среднем забивают фактически 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: «Интер Майами» мотивирован подняться в группу лидеров свойе конференции, и явно поднатореет в плане реализации.

    «Цапли» способны прибавить, да и «Монреаль» имеет некоторые проблемы в плане реализации.

    Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Монреаль?

    Матч Интер Майами — Монреаль состоится 29 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Монреаль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Интера Майами» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Монреаль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Интера Майами» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Монреаль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Монреаль?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Интер Майами — Монреаль: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 29.05.202502:30. Команда Месси уверенно одолеет «Монреаль»
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