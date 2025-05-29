Интер Майами — Монреаль. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, МЛС, 29 мая 2025 года

Интер Майами
Монреаль
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Цапли» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице своей конференции.
При этом «Интер Майами» на 7 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 14 матчах.
Интер Майами — Монреаль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Цапли» не смогли обыграть «Филадельфию Юнион» (3:3).
До того команда была разбита «Орландо Сити» (0:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Интер Майами» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Цапли» нынче не преуспевают в плане результатов. Зато команда забивает в среднем почти 2 гола за матч.
Матчи с «Монреалем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Интер Майами» победил 2 раза при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Цапли» намерены прервать свой четырехматчевый безвыигрышный сериал.
«Монреаль»
Турнирное положение: «Монреаль» нынче выглядит бледновато. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы своей конференции.
Причем «Монреаль» набрал всего 8 очков в 15 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Монреаль» не смог обыграть «Лос-Анджелес» (2:2).
До того команда с минимальным счетом уступила «Форге». Да и поединок с «Торонто» завершился зычной коллизией (1:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монреаль» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Монреаль» на данном этапе выглядит бледно. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом «Монреаль» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 10 мячей в 15 поединках МЛС.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и мотивация подняться со дна таблицы огромнейшая.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Обе команды не побеждали в 4 своих последних матчах
- «Интер Майами» в 4 последних поединках пропускал не менее 3 мячей за матч
- «Цапли» в среднем забивают фактически 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.
- 2.04Бетис — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.02Сочи — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.17Урал — Ахмат: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Интер Майами» мотивирован подняться в группу лидеров свойе конференции, и явно поднатореет в плане реализации.
«Цапли» способны прибавить, да и «Монреаль» имеет некоторые проблемы в плане реализации.
Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 5.00