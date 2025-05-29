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    Зверев проиграет во втором круге Ролан Гаррос?

    Зверев — де Йонг. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — де Йонг
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — де Йонг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша в первом круге одержал победу над Лернером Тьеном — 6:3, 6:3, 6:4.

    Любопытно, что Зверев взял реванш у 19-летнего американца за поражение на турнире в Акапулько.

    Пока рано делать серьезные выводы, но, похоже, Зверев действительно неплохого подготовился к Ролан Гаррос и верит, что сможет защитить прошлогодний финал, несмотря на все неудачи этой весной.

    Также стоит обратить внимание, что после 2017 года Зверев ни разу не проигрывал в Париже раньше четвертого круга.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В этом сезоне лучшим результатом Зверева на грунте пока остается победа на домашнем «пятисотнике» в Мюнхене.

    Де Йонг

    Йеспер тем временем второй год подряд прошел первый раунд на французском мэйджоре.

    На этот раз нидерландец выиграл в стартовом матче у итальянца Франческо Пассаро — 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1.

    В первой половине мая де Йонг прошел два раунда на «Мастерсе» в Риме — выиграл у Александра Шевченко и Алехандро Давидовича-Фокины (6:0, 6:2), после чего уступил Яннику Синнеру (4:6, 2:6). Интересно, что в основную сетку он попал как лаки-лузер.

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    На уровне основного тура лучшим результатом де Йонга в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

    В прошлом году де Йонг проиграл во втором круге Ролан Гаррос испанцу Карлосу Алькарасу (6:3, 6:4, 2:6, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Зверев выйдет в следующий раунд. На победу де Йонга можно поставить за 12.50.

    Прогноз: в прошлом году Саша обыграл Йеспера на грунте в Гамбурге со счетом 6:2, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче нидерландец тоже не сможет создать интригу.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-8,5) за 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — де Йонг?

    Матч Зверев — де Йонг состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — де Йонг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева с форой по геймам (-8,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — де Йонг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева с форой по геймам (-8,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — де Йонг?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — де Йонг?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Зверев выйдет в следующий раунд. На победу де Йонга можно поставить за 12.50.

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    Зверев — де Йонг: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 29.05.202512:00. Зверев проиграет во втором круге Ролан Гаррос?
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