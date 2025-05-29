Зверев — де Йонг. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — де Йонг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в первом круге одержал победу над Лернером Тьеном — 6:3, 6:3, 6:4.

Любопытно, что Зверев взял реванш у 19-летнего американца за поражение на турнире в Акапулько.

Пока рано делать серьезные выводы, но, похоже, Зверев действительно неплохого подготовился к Ролан Гаррос и верит, что сможет защитить прошлогодний финал, несмотря на все неудачи этой весной.

Также стоит обратить внимание, что после 2017 года Зверев ни разу не проигрывал в Париже раньше четвертого круга.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В этом сезоне лучшим результатом Зверева на грунте пока остается победа на домашнем «пятисотнике» в Мюнхене.

Де Йонг

Йеспер тем временем второй год подряд прошел первый раунд на французском мэйджоре.

На этот раз нидерландец выиграл в стартовом матче у итальянца Франческо Пассаро — 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1.

В первой половине мая де Йонг прошел два раунда на «Мастерсе» в Риме — выиграл у Александра Шевченко и Алехандро Давидовича-Фокины (6:0, 6:2), после чего уступил Яннику Синнеру (4:6, 2:6). Интересно, что в основную сетку он попал как лаки-лузер.

На уровне основного тура лучшим результатом де Йонга в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

В прошлом году де Йонг проиграл во втором круге Ролан Гаррос испанцу Карлосу Алькарасу (6:3, 6:4, 2:6, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Зверев выйдет в следующий раунд. На победу де Йонга можно поставить за 12.50.

Прогноз: в прошлом году Саша обыграл Йеспера на грунте в Гамбурге со счетом 6:2, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче нидерландец тоже не сможет создать интригу.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-8,5) за 2.13.