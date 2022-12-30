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    Тиафо обыграет Махача с разгромным счетом?

    Тиафо — Махач. Прогноз (к. 1.97) и ставки на United Cup 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Махач
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против чеха Томаша Махача в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 05:30 мск. Тиафо — Махач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тиафо

    Минувший сезон, по всей видимости, стал переломным для Тиафо. В этом году он показал, что способен играть на равных абсолютно с любым соперником, в том числе из первой десятки.

    Главным достижением Фрэнсиса стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче четвертого круга американец одержал уверенную победу над Рафаэлем Надалем, а в следующем матче выиграл у Андрея Рублева.

    В полуфинале Тиафо проиграл Карлосу Алькарасу, который был на грани поражения в четвертом сете. В таких случаях, обычно, принято говорить о невезении.

    Кроме того, осенью Тиафо дошел до финала в Токио и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.

    Махач

    Махач тем временем завершил год в топ-100 — на данный момент он занимает 97-е место в
    рейтинге ATP.

    В минувшем сезоне Томаш играл в основном на «челленджерах», пытаясь подняться как можно выше.

    Но при этом он успел провести несколько неплохих матчей на уровне ATP. В начале года чешский теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

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    В Марселе и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Махач дошел до второго раунда.

    В ноябре Махач 22-летний теннисист показал неплохие результаты на «челленджерах». В Хельсинки ему удалось дойти до финала.

    Прогноз и ставка

    На Тиафо в этом матче можно поставить за 1.23, победу Махача букмекеры предлагают за 4.20.

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    Здесь все зависит от американца и его готовности. Если Фрэнсис в хорошей форме, чех, в лучшем случае, возьмет пять-шесть геймов.

    Ставка — победа Тиафо с форой по геймам (-4,5) за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов в первом сете меньше 9,5 за 1.87.

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    Тиафо — Махач: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на теннис. Тиафо обыграет Махача с разгромным счетом?
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