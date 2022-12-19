Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против француженки Каролин Гарсии на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 18:00 мск. Швентек — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек стала абсолютно лучшей теннисисткой этого года. И есть подозрение, что польская теннисистка надолго обосновалась на первом месте в рейтинге WTA.

В сезоне-2022 Ига стала чемпионкой Ролан Гаррос и Открытого чемпионата США. На это далеко не все ее достижения.

Ига выиграла 67 из 76 матчей, и это, безусловно, просто сумасшедшая цифра для женского теннисиста. Как ни крути, а это почти тотальное доминирование.

Предстоящий матч станет для Швентек первым после Итогового турнира, на котором она дошла до полуфинала, в котором неожиданно проиграла Арине Соболенко.

Гарсия

Гарсия тем временем совершила самый большой рывок в рейтинге по итогам сезона. Француженка начала год 74-й, а закончила четвертой.

В начале ноября Каролин выиграла Итоговый турнир WTA. В финале она одержала победу над Ариной Соболенко.

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Еще одним важным достижением Гарсии стала победа на крупном турнире в Цинциннати. Примечательно, что здесь ей пришлось начинать с квалификации.

На Открытом чемпионате США Каролин остановилась в полуфинале, не сумев обыграть Онс Жабер.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.36, победу Гарсии букмекеры предлагают за 3.15.

Ранее в этом году Ига уступила француженке на домашнем турнире в Варшаве, после чего взяла реванш на итоговом.

Поскольку обе теннисистки еще ни разу не играли после перерыва, ставки на исход лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 19,0 за 1.92.