Чжан
Чжан продолжает подготовку к следующему сезону. О одними только тренировками китаянка не ограничивается.
33-летняя теннисистка сыграет на третьем подряд декабрьском турнире. В самом начале месяца она дошла до четвертьфинала в Андорре. После побед над Софи Чанг и Нины Стоянович она уступила Ребекке Петерсон.
А вот в Анже Чжан не прошла ни одного раунда. В первом же матче 25-я ракетка мира уступила чемпионке турнира в Андорре американке Алисии Паркс.
В прошлом году Чжан не выиграла ни одного матча на турнире в Лиможе.
Понше
Понше тем временем успешно провела минувшую неделю. Француженка добралась до полуфинала турнира в Анже.
Во втором раунде Джессика остановила бельгийку Грэт Миннен, а в четвертьфинале — свою соотечественницу Клару Бюрель.
В полуфинале Понше проиграла Алисии Паркс. И для 26-летней теннисистки это было наверное самое обидное поражение в сезоне. Джессика взяла первый сет, а во втором уступила сопернице только на тай-брейке. В решающей партии на корте была равная игра, но американка чуть лучше провела заключительные геймы.
В прошлом сезоне Понше дошла в Лиможе до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Чжан в этом матче можно поставить за 1.64, победу Понше букмекеры предлагают за 2.23.
Год назад пути китаянки и француженки тоже пересеклись в первом раунде турнира в Лиможе.
И как ни странно, Чжан тогда уступила теннисистке которая до сих пор не поднималась в рейтинге выше 152-го места.
Вполне логично предположить, что теперь Чжан ответственней подойдет к матчу с Понше. На это раз с ее стороны не должно быть недооценки.
Ставка — победа Чжан с форой по геймам (-2,5) за 1.90.