Китаянка Чжан Шуай сыграет против француженки Джессики Понше в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 12:00 мск. Чжан Шуай — Понше: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжан продолжает подготовку к следующему сезону. О одними только тренировками китаянка не ограничивается.

33-летняя теннисистка сыграет на третьем подряд декабрьском турнире. В самом начале месяца она дошла до четвертьфинала в Андорре. После побед над Софи Чанг и Нины Стоянович она уступила Ребекке Петерсон.

А вот в Анже Чжан не прошла ни одного раунда. В первом же матче 25-я ракетка мира уступила чемпионке турнира в Андорре американке Алисии Паркс.

В прошлом году Чжан не выиграла ни одного матча на турнире в Лиможе.

Понше

Понше тем временем успешно провела минувшую неделю. Француженка добралась до полуфинала турнира в Анже.

Во втором раунде Джессика остановила бельгийку Грэт Миннен, а в четвертьфинале — свою соотечественницу Клару Бюрель.

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В полуфинале Понше проиграла Алисии Паркс. И для 26-летней теннисистки это было наверное самое обидное поражение в сезоне. Джессика взяла первый сет, а во втором уступила сопернице только на тай-брейке. В решающей партии на корте была равная игра, но американка чуть лучше провела заключительные геймы.

В прошлом сезоне Понше дошла в Лиможе до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Чжан в этом матче можно поставить за 1.64, победу Понше букмекеры предлагают за 2.23.

Год назад пути китаянки и француженки тоже пересеклись в первом раунде турнира в Лиможе.

И как ни странно, Чжан тогда уступила теннисистке которая до сих пор не поднималась в рейтинге выше 152-го места.

Вполне логично предположить, что теперь Чжан ответственней подойдет к матчу с Понше. На это раз с ее стороны не должно быть недооценки.

Ставка — победа Чжан с форой по геймам (-2,5) за 1.90.