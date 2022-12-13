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    Чжан снова проиграет француженке Понше?

    Чжан Шуай — Понше. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Лиможе 13 декабря 2022 года

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    Чжан Шуай
    Китаянка Чжан Шуай сыграет против француженки Джессики Понше в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 12:00 мск. Чжан Шуай — Понше: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжан продолжает подготовку к следующему сезону. О одними только тренировками китаянка не ограничивается.

    33-летняя теннисистка сыграет на третьем подряд декабрьском турнире. В самом начале месяца она дошла до четвертьфинала в Андорре. После побед над Софи Чанг и Нины Стоянович она уступила Ребекке Петерсон.

    А вот в Анже Чжан не прошла ни одного раунда. В первом же матче 25-я ракетка мира уступила чемпионке турнира в Андорре американке Алисии Паркс.

    В прошлом году Чжан не выиграла ни одного матча на турнире в Лиможе.

    Понше

    Понше тем временем успешно провела минувшую неделю. Француженка добралась до полуфинала турнира в Анже.

    Во втором раунде Джессика остановила бельгийку Грэт Миннен, а в четвертьфинале — свою соотечественницу Клару Бюрель.

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    В полуфинале Понше проиграла Алисии Паркс. И для 26-летней теннисистки это было наверное самое обидное поражение в сезоне. Джессика взяла первый сет, а во втором уступила сопернице только на тай-брейке. В решающей партии на корте была равная игра, но американка чуть лучше провела заключительные геймы.

    В прошлом сезоне Понше дошла в Лиможе до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Чжан в этом матче можно поставить за 1.64, победу Понше букмекеры предлагают за 2.23.

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    Год назад пути китаянки и француженки тоже пересеклись в первом раунде турнира в Лиможе.

    И как ни странно, Чжан тогда уступила теннисистке которая до сих пор не поднималась в рейтинге выше 152-го места.

    Вполне логично предположить, что теперь Чжан ответственней подойдет к матчу с Понше. На это раз с ее стороны не должно быть недооценки.

    Ставка — победа Чжан с форой по геймам (-2,5) за 1.90.

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    Чжан Шуай — Понше: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на теннис. Чжан снова проиграет француженке Понше?
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