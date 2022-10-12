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    Рыбакина снова обыграет Мугурусу с разгромным счетом?

    Рыбакина — Мугуруса. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Сан-Диего 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Мугуруса
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    Елена Рыбакина
    Испанка Гарбин Мугуруса встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в первом круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 12 октября, начало — в 03:30 мск. Рыбакина — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Рыбакина на прошлой неделе неплохо выступила в Остраве. Чемпионка Уимблдона-2022 дошла до полуфинала, где уступила чешке Барборе Крейчиковой.

    Зато перед этим Елена выиграла у Мэдисон Киз, Александры Саснович и Петры Квитовой.

    В Токио Рыбакина уже в стартовом матче проиграла Людмиле Самсоной, причем почти без борьбы.

    Но у этого поражения есть объективные причины. За пару дней до турнира в столице Японии теннисистка из Казахстана провела тяжелейший матч против Катерины Синяковой в финале турнира в словенском Портороже. Титул тогда достался чешской теннисистке.

    Мугуруса

    Мугуруса после Открытого чемпионата США пока сыграла лишь на одном турнире. В Токио испанка спокойно прошла первый раунд, после чего уступила Людмиле Самсоновой.

    После турнира в Дохе (еще в конце февраля) Гарбин смогла выиграть больше одного матча только на US Open. В Нью-Йорке экс-первая ракетка мира добралась до третьего круга.

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    А на остальных турнирах Мугуруса выступала максимально неудачно, доходя, в лучшем случае, до второго раунда.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.41, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 2.91.

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    В августе Елена разгромила испанскую теннисистку на крупном турнире в Цинциннати — 6:3, 6:1. Кроме того, в прошлом году Гарбин уступила представительнице Казахстана на олимпийском турнире в Токио.

    И скорее всего, в предстоящем матче Рыбакина тоже уверенно разберется с бывшей первой ракеткой мира.

    Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 2.05.

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    Рыбакина — Мугуруса: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на теннис. Рыбакина снова обыграет Мугурусу с разгромным счетом?
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