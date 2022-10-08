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    • Циципас выиграл у Хуркача на турнире в Астане
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    Рублев обыграет Циципаса и выйдет в финал?

    Рублев — Циципас. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Астане 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Циципас
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 8 октября, начало — в 12:00 мск. Рублев — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев восьмой раз в сезоне дошел до полуфинала. В пятницу он выиграл у Адриана Маннарино.

    Победа получилась максимально уверенной — 6:1, 6:2. И это один их тех немногих случаев, когда мужской матч продолжался меньше часа.

    Андрей спокойно забирал геймы на своей подаче и шикарно действовал на приеме. В этой игре у француза не было ни малейших шансов на успехов.

    Приблизительно по такому же сценарию прошел и матч второго круга против китайца Чжана Чжичжэня.

    Рублев в этом году выиграл десять из 11-ти матчей на крытых кортах.

    Циципас

    Циципас тем временем девятый раз в этом году дошел до полуфинала. И он стал вторым игроком в сезоне, которому удалось одержать 50 побед.

    В четвертьфинале Стеф выиграл у Хуберта Хуркача. В первом сете грек переиграл поляка на тай-брейке, при этом соперник не реализовал пять сетпоинтов.

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    А во второй партии Циципас взял гейм на приеме при счете 4:3, после чего сразу же подал на матч.

    Во втором раунде Циципас выиграл на двух тай-брейках у 19-летнего итальянца Луки Нарди.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 2.01, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.84.

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    Противостояние Рублева и Циципаса можно назвать принципиальным. На данный момент счет 6-5 в пользу грека.

    Весной Стеф выиграл у Андрея на турнире в Мадриде. Но при этом важно отметить, что в прошлом сезоне россиянин дважды побеждал Циципаса на харде — в Роттердаме и на Итоговом турнире.

    В общем, соперник, конечно, невероятно сложный, но Рублев реально способен его остановить, если будет грамотно действовать на собственной подаче.

    Ставка — победа Рублева за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном гейме будет тай-брейк за 1.96.

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    Рублев — Циципас: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Циципаса и выйдет в финал?
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