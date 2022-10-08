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    Тиафо снова обыграет Квона с разгромным счетом?

    Квон Сун Ву — Тиафо. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Токио

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    Прогноз и ставки на Квон Сун Ву — Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против корейца Квон Сун Ву в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 8 октября, начало — в 10:00 мск. Квон Сун Ву — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Квон Сун Ву

    Для Квона турнир в Токио на данный момент является лучшим в текущем сезоне. Ему впервые в этом году удалось выиграть три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    В первом же матче южнокорейский теннисист одержал сенсационную победу над Алексом Де Минауром. По сути, это был разгром — австралиец взял лишь пять геймов.

    Дальше была победа над американцем Маккензи Макдональдом. И здесь уже было не так легко, правда, в решающей партии Квон отдал сопернику лишь два гейма.

    А в четвертьфинале 24-летний теннисист разгромил испанца Педро Мартинеса — 6:3, 6:0.

    Тиафо

    Успехи Тиафо теперь уже никого не удивляют. На Открытом чемпионате США он доказал, что способен играть абсолютно на равных даже с соперниками из топ-10.

    В Токио Тиафо начал с победы над японцем Ясутакой Утиямой, после чего выиграл у испанца Бернабе Сапаты-Миральеса.

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    В четвертьфинале Фрэнсис разгромил серба серба Миомира Кецмановича — 6:0, 6:4.

    В трех матчах на этой неделе Тиафо лишь однажды проиграл гейм на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    На Квона в этом матче можно поставить за 3.44, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.33.

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    Вряд ли кореец справится с подачей американского теннисиста, который также регулярно докучает соперникам неприятными ударами с форхэнда.

    В общем, вполне вероятно, что Тиафо снова выиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что кореец тоже неплохо выглядел в недавних матчах.

    Ставка — победа Тиафо в двух сетах за 1.92.

    К слову, в прошлом году Тиафо разгромил Квона на олимпийском турнире в Токио.

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    Квон Сун Ву — Тиафо: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на теннис. Тиафо снова обыграет Квона с разгромным счетом?
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