Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против корейца Квон Сун Ву в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 8 октября, начало — в 10:00 мск. Квон Сун Ву — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Квон Сун Ву

Для Квона турнир в Токио на данный момент является лучшим в текущем сезоне. Ему впервые в этом году удалось выиграть три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

В первом же матче южнокорейский теннисист одержал сенсационную победу над Алексом Де Минауром. По сути, это был разгром — австралиец взял лишь пять геймов.

Дальше была победа над американцем Маккензи Макдональдом. И здесь уже было не так легко, правда, в решающей партии Квон отдал сопернику лишь два гейма.

А в четвертьфинале 24-летний теннисист разгромил испанца Педро Мартинеса — 6:3, 6:0.

Тиафо

Успехи Тиафо теперь уже никого не удивляют. На Открытом чемпионате США он доказал, что способен играть абсолютно на равных даже с соперниками из топ-10.

В Токио Тиафо начал с победы над японцем Ясутакой Утиямой, после чего выиграл у испанца Бернабе Сапаты-Миральеса.

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В четвертьфинале Фрэнсис разгромил серба серба Миомира Кецмановича — 6:0, 6:4.

В трех матчах на этой неделе Тиафо лишь однажды проиграл гейм на собственной подаче.

Прогноз и ставка

На Квона в этом матче можно поставить за 3.44, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.33.

Вряд ли кореец справится с подачей американского теннисиста, который также регулярно докучает соперникам неприятными ударами с форхэнда.

В общем, вполне вероятно, что Тиафо снова выиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что кореец тоже неплохо выглядел в недавних матчах.

Ставка — победа Тиафо в двух сетах за 1.92.

К слову, в прошлом году Тиафо разгромил Квона на олимпийском турнире в Токио.