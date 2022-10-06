Россиянка Евгения Родина сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:00 мск. Жабер — Родина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Жабер начала турнир с уверенной победы над Энн Ли — 6:2, 6:3. Правда, стоит отметить, что у американки было восемь брейк-пойнтов, но Онс так ни разу и не потеряла подачу.

Этот матч стал для Жабер первым после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке теннисистка из Туниса дошла до финала, в котором проиграла Иге Швентек.

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Пока что Онс не везет в решающих матчах на турнирах Большого шлема. В финале Уимблдона 28-летняя теннисистка уступила Елене Рыбакиной.

Интересно, что перед US Open Жабер провалила престижные турниры в Сан-Хосе, Торонто и Цинциннати.

Родина

Родина в конце августа возобновила карьеру после трехлетнего перерыва. Россиянка выступила по защищенному рейтингу на Открытом чемпионате США. И как ни странно, ей даже удалось чуть-чуть пошуметь.

В матче первого круга Евгения сенсационно выиграла у полуфиналистки Ролан Гаррос Мартины Тревизан. При этом во втором сете итальянка взяла лишь один гейм.

Во втором раунде US Open Родина была близка к тому, чтобы остановить Айлу Томлянович. В третьем сете она вела 5:3, но в конечном итоге позволила австралийке совершить камбэк.

В Монастире Родина тоже успела удивить. В первом матче она спокойно разобралась с румынкой Еленой Габриэлой Рузе.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет ни малейших сомнений — они уверены, что Жабер выйдет в следующий раунд. На Родину можно поставить за 9.20.

Ну да, будет странно, если вторая ракетка мира проиграет на домашнем турнире теннисистке, которая пропустила три года.

Ставка — победа Жабер + тотал геймов меньше 17,5 за 1.98.