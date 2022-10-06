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    Сможет ли Родина удивить Жабер?

    Жабер — Родина. Прогноз (к. 1.98) и ставки на турнир в Монастире 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Родина
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    Евгения Родина
    Россиянка Евгения Родина сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:00 мск. Жабер — Родина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жабер

    Жабер начала турнир с уверенной победы над Энн Ли — 6:2, 6:3. Правда, стоит отметить, что у американки было восемь брейк-пойнтов, но Онс так ни разу и не потеряла подачу.

    Этот матч стал для Жабер первым после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке теннисистка из Туниса дошла до финала, в котором проиграла Иге Швентек.

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    Пока что Онс не везет в решающих матчах на турнирах Большого шлема. В финале Уимблдона 28-летняя теннисистка уступила Елене Рыбакиной.

    Интересно, что перед US Open Жабер провалила престижные турниры в Сан-Хосе, Торонто и Цинциннати.

    Родина

    Родина в конце августа возобновила карьеру после трехлетнего перерыва. Россиянка выступила по защищенному рейтингу на Открытом чемпионате США. И как ни странно, ей даже удалось чуть-чуть пошуметь.

    В матче первого круга Евгения сенсационно выиграла у полуфиналистки Ролан Гаррос Мартины Тревизан. При этом во втором сете итальянка взяла лишь один гейм.

    Во втором раунде US Open Родина была близка к тому, чтобы остановить Айлу Томлянович. В третьем сете она вела 5:3, но в конечном итоге позволила австралийке совершить камбэк.

    В Монастире Родина тоже успела удивить. В первом матче она спокойно разобралась с румынкой Еленой Габриэлой Рузе.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет ни малейших сомнений — они уверены, что Жабер выйдет в следующий раунд. На Родину можно поставить за 9.20.

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    Ну да, будет странно, если вторая ракетка мира проиграет на домашнем турнире теннисистке, которая пропустила три года.

    Ставка — победа Жабер + тотал геймов меньше 17,5 за 1.98.

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    Жабер — Родина: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Родина удивить Жабер?
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