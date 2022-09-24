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    Джокович проиграет Тиафо на Кубке Лейвера?

    Джокович — Тиафо. Прогноз (к. 2.98) и ставки на Кубок Лейвера 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Тиафо
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в матче выставочного турнира Кубок Лейвера. Встреча пройдет 24 сентября в Лондоне, начало — в 21:00 мск. Джокович — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак до сих пор не сделал прививку против коронавируса (и вряд ли когда-нибудь сделает), но в Лондон, к счастью для него, пока что можно попасть без вакцинации.

    А вот недавние турниры в Северной Америке, в том числе US Open, Джоковичу пришлось пропустить как раз именно по этой причине.

    Сербский теннисист ни разу не играл с тех пор, как в начале июля стал победителем Уимблдона.

    В этом году у Джоковича получилось выступить только на семи турнирах. Проще говоря, пока что Ноле есть возможность играть только в Европе.

    Тиафо

    У Тиафо тем временем была очень эмоциональная пятница. Вместе с Джеком Соком ему выпала честь сыграть против Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в парном матче Кубка Лейвера.

    А для Федерера этот матч, как известно, стал последним в карьере. Даже в такой особенный день Тиафо и Сок не постеснялись обыграть двух легенд.

    К слову, Тиафо даже в такой специфической игре порой радовал болельщиков очень классным теннисом.

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    Но после US Open на Фрэнсиса смотрят уже совершенно иначе. Американец стал одним из героев мэйджора в Нью-Йорке. Перед поражением от Карлоса Алькараса в полуфинале Тиафо выиграл у Рафаэля Надаля и Андрея Рублева.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Тиафо букмекеры предлагают за 4.90.

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    Новак, конечно, умеет два месяца не играть, а потом выйти и стать чемпионом Уимблдона.

    Но в данном случае коэффициент на него все-таки занижен, причем существенно. Тиафо сейчас в полном порядке.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.98.

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    Джокович — Тиафо: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на теннис. Джокович проиграет Тиафо на Кубке Лейвера?
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