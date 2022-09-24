Серб Новак Джокович сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в матче выставочного турнира Кубок Лейвера. Встреча пройдет 24 сентября в Лондоне, начало — в 21:00 мск. Джокович — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак до сих пор не сделал прививку против коронавируса (и вряд ли когда-нибудь сделает), но в Лондон, к счастью для него, пока что можно попасть без вакцинации.

А вот недавние турниры в Северной Америке, в том числе US Open, Джоковичу пришлось пропустить как раз именно по этой причине.

Сербский теннисист ни разу не играл с тех пор, как в начале июля стал победителем Уимблдона.

В этом году у Джоковича получилось выступить только на семи турнирах. Проще говоря, пока что Ноле есть возможность играть только в Европе.

Тиафо

У Тиафо тем временем была очень эмоциональная пятница. Вместе с Джеком Соком ему выпала честь сыграть против Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в парном матче Кубка Лейвера.

А для Федерера этот матч, как известно, стал последним в карьере. Даже в такой особенный день Тиафо и Сок не постеснялись обыграть двух легенд.

К слову, Тиафо даже в такой специфической игре порой радовал болельщиков очень классным теннисом.

Все прогнозы на теннис

Но после US Open на Фрэнсиса смотрят уже совершенно иначе. Американец стал одним из героев мэйджора в Нью-Йорке. Перед поражением от Карлоса Алькараса в полуфинале Тиафо выиграл у Рафаэля Надаля и Андрея Рублева.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Тиафо букмекеры предлагают за 4.90.

Новак, конечно, умеет два месяца не играть, а потом выйти и стать чемпионом Уимблдона.

Но в данном случае коэффициент на него все-таки занижен, причем существенно. Тиафо сейчас в полном порядке.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.98.