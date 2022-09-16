Чешка Катерина Синякова сыграет против итальянки Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира в Портороже (США). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 20:00 мск. Синякова — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синякова

Синякова в первом раунде одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:1, 6:4.

В следующем матче Катерина выиграла у британки Джоди Анна Беррейдж — 7:5, 6:1.

На Открытом чемпионате США Синякова прошла первый раунд, обыгрв Тейлор Таунсенд, после чего уступила француженке Ализе Корне.

Синякова третий раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

Паолини

Паолони тем временем начала турнир с победы над хорваткой Тарой Вюрт — 7:5, 6:1.

Дальше была волевая победа над Кайей Юван. В решающем сете итальянка дожала словенку на тай-брейке.

В августе Паолини не смогла пройти квалификацию в Цинциннати, выиграла один матч в Гранби и уступила Иге Швентек в первом раунде US Open.

Все прогнозы на теннис

При этом стоит отметить, что весной Ясмин выиграла два матча на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде она сенсационно остановила Арину Соболенко.

Прогноз и ставка

На Синякову в этом матче можно поставить за 1.62, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.36.

На фавориту в данном случае опасно ставить. Паолини умеет удивлять не только на грунте, но и на харде.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.