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    Сможет ли Синякова обыграть Паолини?

    Синякова — Паолини. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Портороже 16 сентября 2022 года

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    Катерина Синякова
    Чешка Катерина Синякова сыграет против итальянки Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира в Портороже (США). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 20:00 мск. Синякова — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синякова

    Синякова в первом раунде одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:1, 6:4.

    В следующем матче Катерина выиграла у британки Джоди Анна Беррейдж — 7:5, 6:1.

    На Открытом чемпионате США Синякова прошла первый раунд, обыгрв Тейлор Таунсенд, после чего уступила француженке Ализе Корне.

    Синякова третий раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

    Паолини

    Паолони тем временем начала турнир с победы над хорваткой Тарой Вюрт — 7:5, 6:1.

    Дальше была волевая победа над Кайей Юван. В решающем сете итальянка дожала словенку на тай-брейке.

    В августе Паолини не смогла пройти квалификацию в Цинциннати, выиграла один матч в Гранби и уступила Иге Швентек в первом раунде US Open.

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    При этом стоит отметить, что весной Ясмин выиграла два матча на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде она сенсационно остановила Арину Соболенко.

    Прогноз и ставка

    На Синякову в этом матче можно поставить за 1.62, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.36.

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    На фавориту в данном случае опасно ставить. Паолини умеет удивлять не только на грунте, но и на харде.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Синякова — Паолини: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Синякова обыграть Паолини?
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