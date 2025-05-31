Чистяков может покинуть «Зенит»

Пресс-службасообщила об уходе из клуба центрального защитника

«Футбольный клуб "Зенит" благодарит Дмитрия Чистякова за преданность сине-бело-голубым цветам и вклад в наши общие победы!» — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Контракт с 31-летним Чистяковым был рассчитан до лета 2025 года.

За «Зенит» Чистяков провел 90 матчей во всех турнирах. Футболист забил два мяча и сделал два ассиста. С сине-бело-голубыми Чистяков стал четырехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.